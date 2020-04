Vers geld voor Gentse start-up Techwolf

Techwolf ontwikkelde een tool die de vaardigheden van de werknemers van een bedrijf in kaart brengt. Het maakt daarvoor gebruik van geavanceerde AI-technologie. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door de studenten Andreas De Neve (voortaan CEO), Jeroen Van Hautte en Mikaël Wornoo.

Eén oogopslag

De door Techwolf ontwikkelde software en algoritmes integreren alle data over werknemers op één plaats. Ondernemingen kunnen in één oogopslag zien welke vaardigheden aanwezig zijn, in welke afdelingen of departementen die zitten en hoe ze in de loop der jaren geëvolueerd zijn. Daarop kan het hr-beleid worden afgestemd.