Vers geld voor elektrische deelfietsen in Brussel

Het Brusselse Billy Bike heeft via crowdfunding de beoogde 125.000 euro opgehaald. De start-up baat een deelsysteem van elektrische fietsen uit.

Billy Bike is met zijn fietsdeelsysteem al aanwezig in Etterbeek, Elsene en Brussel-centrum. Zowat 500 mensen gebruiken het systeem.

Billy Bike gaat in concurrentie met de Villo-fietsen van de Brusselse overheid en de Franse groep JC Decaux. Het speelt in op een fundamenteel probleem met klassieke deelfietsen: de meeste fietsers gebruiken die om van de Brusselse heuvels naar beneden te bollen, maar wagen zich niet aan de rit bergop. Daardoor moeten vrachtwagens voortdurend fietsen van lagergelegen plaatsen weer naar boven rijden. Met elektrische fietsen speelt dat probleem niet, of toch veel minder.