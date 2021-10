Vertrek financieel directeur Bpost 'verre van ideaal'

Het vertrek van Leen Geirnaerdt als financieel directeur van Bpost - de zoveelste wissel aan de top - leidt tot negatieve reacties bij de analisten die het bedrijf opvolgen.

Bpost , de beursgenoteerde postgroep die gecontroleerd wordt door de federale overheid, meldde dinsdagavond na beurstijd het nakende vertrek van financieel directeur Leen Geirnaerdt. Ze stapt na ruim twee jaar op om een 'andere wending aan haar carrière te geven', aldus het persbericht van het bedrijf.

Het is niet bekend waarom ze vertrekt, maar diverse bronnen zeggen dat het haar eigen beslissing is. Die valt na de woelige periode bij Bpost onder de in opspraak geraakte ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet en het werk sinds de lente van zijn opvolger Dirk Tirez, samen met onder meer Geirnaerdt, om de pagina om te slaan. Geirnaerdt startte in mei 2019 bij Bpost en werd aangetrokken door Koen Van Gerven, de voorganger van Van Avermaet.

Lees Meer Bpost ziet weer directeur opstappen

Er zijn niet meteen indicaties dat Tirez besloten heeft haar te vervangen. Daarop wijst ook het feit dat ze nog tot midden november op post blijft. Toch valt de wissel op omdat Bpost de laatste maanden tal van topmanagers zag vertrekken. Een maand geleden bleek al dat informaticadirecteur en chief digital officer Nico Cools vertrokken was. In het zog van de perikelen rond Van Avermaet werd ook de raad van bestuur grotendeels vernieuwd.

Analisten

De koers van Bpost zakt woensdag licht in een dalende markt, mogelijk als gevolg van de nieuwe wissel aan de top. In elk geval oordelen de analisten negatief op het nieuws over Geirnaerdt. Marc Zwartsenburg van ING noemt dat nieuws 'verre van ideaal', gezien de huidige situatie waarin het bedrijf zich bevindt.

'Bpost zit midden in de nasleep van de Covid-19-crisis, terwijl de transitie van het bedrijf moet gemanaged worden', zegt Zwartsenburg. Dat komt neer op de afbouw van de brievenactiviteiten en het laten groeien van de pakjesbusiness met bijbehorende investeringen. De analist denkt dat het vertrek van de CFO tot gevolg zal hebben dat het langer zal duren voor er een beter zicht komt 'op het traject van Bpost op de middellange termijn'. Mogelijk zullen ook sommige besparings- en investeringsprogramma's vertraging oplopen.

De zakenbank Jefferies noemt het vertrek 'een groot verlies' voor Bpost, omdat Geirnaerdt gerespecteerd werd en tekende voor een financiële rapportering die tot de beste in de sector behoort. 'Het is een voortzetting van de recente snelle veranderingen in het managementteam van Bpost.'