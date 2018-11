Vertrouwen in Bpost-CEO totaal zoek

Koen Van Gerven is niet alleen het vertrouwen kwijt bij zijn personeel. Ook bij beleggers is het laatste restje krediet verdwenen.

Het worden ‘challenging times’ zei topman Koen Van Gerven van Bpost tijdens de conference call over de derde kwartaalcijfers van zijn bedrijf. De woorden van de Bpost-topman konden niet profetischer zijn.

Operationeel draait Bpost vierkant. Het personeel staakt tegen de slechte werkomstandigheden en de hoge werkdruk, grote klanten als Torfs en Coolblue wijken tijdelijk uit naar PostNL. Daar komt nu bij dat ook bij beleggers CEO Koen Van Gerven het laatste restje krediet kwijt is. Het aandeel noteert op een dieptepunt, 20 procent onder de koers waartegen Bpost in juni 2013 naar de beurs trok.

Toen analisten vroegen naar de forse daling van de brutobedrijfswinst - met 78,9 miljoen euro lag die ver onder de verwachtingen van analisten en het cijfer van vorig jaar - gaf Van Gerven plots als uitleg dat Bpost in het derde kwartaal van vorig jaar de winst had aangedikt met eenmalige elementen ter waarde van 22 miljoen euro.

We verwachten dat beleggers steeds meer vragen zullen stellen bij de betrouwbaarheid van de rekeningen van Bpost. David Kerstens Analist Jefferies

Het probleem is dat Bpost die eenmalige meevaller vorig jaar niet gemeld had. Analisten zijn not amused. 'We verwachten dat beleggers steeds meer vragen zullen stellen bij de betrouwbaarheid van de rekeningen van Bpost', stelt Jefferies-analist David Kerstens.

Radial

Bpost was in zijn rapportering ook weinig transparant over Radial. Dat is het Amerikaanse e-commercebedrijf dat de CEO vorig jaar voor 700 miljoen euro (820 miljoen dollar) kocht maar dat vierkant draait.

132 miljoen Radial Bpost heeft 132 miljoen euro goodwill op het vorig jaar overgenomen Amerikaanse Radial afgeschreven.

In zijn 'highlights' voor het derde kwartaal stipt Van Gerven aan dat Radial loopt zoals verwacht. Maar veel verder in de toelichting is te lezen dat hij 132 miljoen euro goodwill heeft afgeboekt op Radial. Dat is ongeveer een vierde van de totale goodwill van 570 miljoen euro.

Radial blijft trouwens een zorgenkind en Van Gerven moet alles uit de kast halen om orde op zaken te zetten. De nieuwe klanten kunnen de weglopende oude klanten niet compenseren, zei de CEO. Toch blijft hij erbij dat zijn Amerikaanse dochter 'tegen 2020' een bijdrage tot de brutobedrijfswinst zal leveren van 80 à 100 miljoen euro.

Vierde kwartaal

Van Gerven houdt ook vast aan zijn dividend en zijn prognose om dit jaar minstens 560 miljoen euro brutobedrijfswinst te halen. Daarvoor moet hij in de tweede jaarhelft wel 17,7 miljoen euro meer brutobedrijfswinst halen dan vorig jaar. Verschillende analisten twijfelen eraan of dat lukt.

Hij somde op de conference call enkele elementen op die in het vierde kwartaal - normaal het beste van het jaar door eindejaar - moeten bijdragen tot de winst. Maar erg overtuigend klonk het niet.

Een ervan was de verkoop van het oude sorteercentrum van Brussel X, een eenmalige meevaller die mogelijk slechts in 2019 wordt beklonken. Maar operationeel verandert dat weinig.

Van Gerven wordt geconfronteerd met hoog oplopende personeel- en transportkosten. Maar als hij bij het personeel te veel besparingen doorvoert, zal hij blijven clashen met de bonden. Anderzijds heeft hij heel weinig ruimte om te investeren in het personeel want hij beloofde zijn investeerders een onveranderd dividend. Dat betekent dat al de winst naar de aandeelhouders vloeit.

Catch 22

Van Gerven zit daar in een moeilijke catch 22. Op veel inspiratie van zijn raad van bestuur moet hij niet rekenen. Daar zijn de drie posten van de overheid, die 51 procent van Bpost in handen heeft, nog altijd niet ingevuld.

Maar eerst moet hij het conflict met de bonden oplossen. Die hebben zich lang heel constructief opgesteld. Maar na maanden overleg lijkt de grens te zijn bereikt.