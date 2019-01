Vijftig ondernemers zetten schouders onder uitzendgroep Select

Select-oprichter Bart Gonnissen verkoopt een deel van zijn uitzendgroep. De investeerders? Het voltallige management en een groep van 46 ondernemers. Zij moeten de groeiplannen ondersteunen.

Select is de uitzendgroep van de Antwerpenaar Bart Gonnissen, de voormalige financieel directeur van Creyf's (Solvus) en Carestel. Hij legde in 2004 de hand op Select HR, nu Select. Het dienstenbedrijf is gespecialiseerd in uitzendwerk en detachering voor vooral bedienden in middelhoge technische en wetenschappelijke functies.

Select is actief in de klassieke interim-sector, maar ook in werving, selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement, enzovoort. Zijn klanten komen uit de farma, de (petro)chemie en engineering.

Eind vorig jaar bleek dat Select uitkeek naar een nieuwe partner. Uiteindelijk komt er - via een zogenaamde smart dealstructuur van de bedrijfsadviseur SDM-Valorum (zie inzet) - een groep van 46 ondernemers aan boord. Zij krijgen samen een belang van 20 procent.

In die groep zitten onder meer de tuincentrakoning Walter Van Gastel, Frans Florquin (ex-CEO van KBC België) en Luk Busschop van het Mechelse kantoormeubelbedrijf Bulo. Ook verschillende toplui van SDM-Valorum zijn van de partij.

Verankering

De acht leden van het directiecomité kopen parallel een participatie van 25 procent. Gonnissens participatie zakt van 64 naar 40 procent. Zijn vennoten Gérard Geurts en Dirk Driessens (ex-BNP Paribas Fortis, voorzitter van Select) vallen terug tot 7,5 procent. 'Met deze deal veranker ik het managementteam in het bedrijf. De betrokken managers willen Select doen groeien en hebben de ambitie om hun belang in de toekomst verder uit te bouwen', legt Gonnissen uit. 'Anderzijds wil ik door de inbreng van de privé-investeerders de groeiplannen strategisch en financieel ondersteunen. Tegelijkertijd blijft Select onafhankelijk.'

Select heeft 24 kantoren en is actief in de Benelux, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. De groep werd eerder dit jaar actief in het Noord-Afrikaanse land via de overname van Human Ventures, een groep bedrijven die zich richt op de rekrutering en selectie van ICT-profielen.

'In de war for talent versoepelen bedrijven hun eisen', zei Gonnissen eerder al over die internationale expansie. 'Medewerkers moeten niet per se meer Belg zijn, ze hoeven niet meer in een straal van 50 kilometer te wonen of Nederlands te spreken. Daardoor komt een potentieel aan buitenlandse hoogopgeleiden in beeld. We hebben al in Dubai gerekruteerd, nu kunnen we dat ook doen in Marokko.'

Select kocht enkele maanden geleden ook Peps Interim, een uitzendbedrijf voor technisch geschoolde arbeiders met vestigingen in Wallonië. Dankzij die overnames en de eigen groei stevent Select dit jaar af op een omzet van 65 miljoen euro, 30 procent meer dan in 2017. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou boven 5,2 miljoen euro – 8 procent van de omzet – moeten uitkomen.