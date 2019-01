Vlaamse IT-architect zoekt eeuwige jeugd

Vijftien jaar na een gedurfde managementbuy-out rondt de consultant Delaware de kaap van 2.000 werknemers. Het bedrijf vernieuwt meteen zijn bestuursmodel.

Zou u investeren in uw werkgever via aandelen die nooit een meerwaarde zullen opleveren en via een lening die pas na uw carrière zal worden terugbetaald? Het klinkt misschien vreemd, maar dat had een veertigtal toplui van Delaware ervoor over om vennoot te worden in het bedrijf.

‘Die financiële inbreng werkt als een natuurlijke filter die ons verzekert dat we alleen geëngageerde mensen aan boord nemen. Dat engagement vertaalt zich in een betere dienstverlening aan onze klanten en het maakt dat we geen druk voelen van externe financiers als banken of durfkapitalisten.’

Medeoprichter Jan Delaere beklemtoont graag hoe belangrijk onafhankelijkheid en uniekheid zijn voor Delaware om zich van de concurrentie te onderscheiden. Dat uit zich ook in de vlakke organisatie en het feit dat niemand langer dan vijf jaar mag aanblijven als CEO.

Ook innovatiegoeroe Peter Hinssen, die in 2015 bestuurder werd nadat Delaware zijn consultingbedrijf Across Technology had overgenomen, is gecharmeerd door de ‘aparte cultuur’ in het bedrijf. Hij wijst op de bijzondere statutaire regel dat het bedrijf niet verkocht mag worden, maar ‘eeuwig wil bestaan’.

Rentmeesterschap

Die idealistische visie hangt samen met het ontstaan van Delaware, dat in zijn huidige vorm het licht zag na een managementbuy-out in 2003. ‘We hebben toen de best practices van de consultants Arthur Andersen en Deloitte gecombineerd’, zegt Delaere. ‘We vonden vooral het rentmeesterschap belangrijk. We verlangen van onze leiders dat ze mee vorm geven aan de droom van een duurzaam groeiend bedrijf.’

Onze groei is voor 90 procent organisch. Wanneer we iets overnemen, zoeken we vooral leiderschap. jan delaere voorzitter delaware

Op basis van zijn cijfers lijkt Delaware alvast de winnende formule te hebben gevonden. In vijftien jaar tijd boekte de consultant een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 20 procent en klom hij van 100 naar zowat 2.000 werknemers in 12 landen, van wie de helft in ons land. Veel overnames kwamen daar niet aan te pas, zegt Delaere. ‘Onze groei is voor 90 procent organisch. We kopen soms als zich een buitenkans aandient. We zoeken dan vooral naar leiderschap.’

Bonte mix

Hoe dat eruitziet, laat zich aflezen uit de profielen van de vennoten: een bonte mix van voormalige ondernemers, doorgewinterde consultants, ingenieurs en projectmanagers. Kan een bedrijf nog snel en wendbaar beslissen met zo’n divers management van tientallen partners? ‘Dat is inderdaad een probleem’, erkent Delaere, sinds 1 januari voorzitter van de groep. ‘Het is een van de uitdagingen.’

Profiel delaware Profiel delaware Delaware werd in 1981 opgericht en acht jaar later overgenomen door de West-Vlaamse staalverwerker Bekaert, die het bedrijf samenvoegde met zijn eigen IT-afdeling. In de jaren 90 groeide de dienstverlening aan andere bedrijven, tot het bedrijf in 1991 verkocht werd aan de consultant Arthur Andersen, die enkele jaren later opging in Deloitte. In 2003 kochten drie vennoten het bedrijf over en legden ze de basis voor een periode van steile groei. De groepsomzet kwam vorig jaar naar schatting rond 270 miljoen euro uit, 20 keer meer dan 15 jaar geleden.

‘We moeten een juist evenwicht vinden tussen onze consensuscultuur en het gevoel van betrokkenheid bij de business’, vult managing partner Patrick Andersen aan. ‘We spelen met het idee van gedeeld leiderschap, waarbij we verschillende werkgroepen antwoorden laten geven op bepaalde vragen. Of we laten hen zelf met voorstellen komen. Sommige vennoten willen ook gewoon meer tijd bij hun klanten doorbrengen, en zoeken een manier om hun bevoegdheid in vertrouwen te delegeren.’

Daarnaast bereidt Delaware samen met de managementconsultant McKinsey een strategische oefening voor om de lijnen voor de komende jaren uit te zetten. Het is duidelijk dat het bedrijf opschuift van een IT-consultant naar een soort van regisseur die digitale veranderingsprocessen begeleidt, ‘een Bob de Bouwer die architect werd’.

Een andere uitdaging is een cultuur van innoverend ondernemerschap binnenbrengen in het bedrijf. Daarvoor experimenteert Delaware sinds een jaar of twee samen met klanten met DEL20, een programma waarbij innovatieve projecten worden ontwikkeld.