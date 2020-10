Vlaamse test met zelfrijdende bus belandt op dood spoor

De zelfrijdende bus zonder chauffeur duikt vermoedelijk niet snel op in Vlaanderen. De Lijn wilde vanaf 2023 reizigers met een autonome shuttle vervoeren op enkele vaste trajecten in Antwerpen, Leuven, Mechelen en Genk. Maar de vervoermaatschappij staat op het punt het ambitieuze project af te blazen wegens te complex en te duur. Dat vernam De Tijd.

Kost

De Lijn zou vier offertes ontvangen hebben van constructeurs, waarvan slechts één valabel bleek. Daaruit concludeerde de vervoermaatschappij dat het project in de Vlaamse steden technologisch nog niet realiseerbaar is. Een zelfrijdende bus veilig langs onverwachte hindernissen of weggebruikers in de historische binnenstad van Mechelen of Leuven loodsen, blijkt voorlopig te complex. Ook meerdere autobouwers stelden hun zelfrijdende plannen daarom uit. 'De markt heeft zich niet ontwikkeld zoals we hadden gedacht', maakte De Lijn duidelijk aan enkele deelnemers.