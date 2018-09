Voor 5 euro laten consultants bedrijfswagen thuis

Werknemers van de consultant KPMG krijgen 5 euro per dag dat ze hun bedrijfswagen thuis laten en gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dat mobiliteitsplan werpt vruchten af.

De duizend werknemers van KPMG met een bedrijfswagen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 880.000 kilometer minder gereden. Dat is zo’n 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar of 880 kilometer per werknemer. KPMG bewerkstelligde zo een uitstootvermindering van 100 ton CO2. En er is nog groeimarge. ‘Het nieuwe systeem draait nog niet op kruissnelheid’, zegt Koen Maerevoet, de gedelegeerd bestuurder van de consultant.

KPMG koos voor een eigen mobiliteitsplan omdat de systemen zoals die zijn opgezet door de overheid - cash for cars en het mobiliteitsbudget - niet voldoen volgens de consultant.

Via het cash-for-carssysteem kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor cash. Maar KPMG gelooft niet in dat systeem, omdat werknemers hun bedrijfswagen dan kwijt zijn. ‘Consultants hebben die wagen wel degelijk nodig, om een klant te bezoeken bijvoorbeeld.’ Bovendien is dat volgens KPMG ‘een louter fiscale maatregel, waarbij de werkgever alle controle verliest om mobiliteit te sturen eenmaal de wagen is ingeleverd’.

Via de invoering van een mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model. Het geld dat overschiet, kan worden besteed aan andere duurzame vervoersvormen. Maar ook dat is volgens KPMG geen optimaal model, omdat het alleen van toepassing is voor mensen die vandaag al een bedrijfswagen hebben.

KPMG heeft uiteindelijk gekozen voor een eigen mobiliteitsplan, dat voor alle werknemers van toepassing is. Wie wil, kan zijn bedrijfswagen behouden. Maar wie voor het openbaar vervoer of de fiets kiest, krijgt per dag een premie van 5 euro, die wordt verrekend via de eindejaarspremie.

Wie geen bedrijfswagen meer of een kleiner model wil, kan het uitgespaarde geld voor andere dingen gebruiken zoals voor een e-bike of voor extra vakantiedagen.