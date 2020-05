'We kregen niet een, maar drie coronaklappen'

2020 moest een grand cru worden voor het ondernemersduo Nicolas Moerman en Mathieu Vandenhende. Nestor, hun uitzendkantoor voor 50-plussers zat perfect op koers om zijn vijfde jaar met recordcijfers te vieren.

Ook Martha en Payroller, twee zusterbedrijven die inzetten op nanny's voor kinderen van ondernemers en uitzendarbeid voor de horeca- en eventsector groeiden als kool. 'Sinds 2015 zijn we jaar op jaar met zo'n 60 procent gegroeid. En de cijfers voor januari, februari en de eerste helft van maart bevestigden dat we die positieve trend ook dit jaar zouden aanhouden', vertelt Nicolas Moerman. 'Alleen heeft de coronacrisis daar nu een dikke streep door getrokken.'

Een dag na de eerste Veiligheidsraad liet 80 procent van onze klanten weten dat ze hun contracten voor de volgende week niet verlengden. Nicolas Moerman Oprichter en gedelegeerd bstuurder Nestor

'Meteen na die beruchte eerste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad in maart was voor ons duidelijk dat we zware klappen zouden krijgen', blikt Moerman terug. 'Als uitzendbedrijf werken we vooral met weekcontracten. Een dag na die eerste Veiligheidsraad liet ongeveer 80 procent van onze klanten weten dat ze hun contracten voor de volgende week niet zouden verlengen. Van de ene dag op de andere leden we 50 procent omzetverlies. Nog voor de meeste andere ondernemingen en nog voor de overheid steunplannen had uitgewerkt, moesten we heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten.'

Omdat de uitzendgroep rond Nestor zich op drie niches toelegt, werd het bedrijf drie keer zwaar geraakt, zegt Moerman. Het zusterbedrijf Payroller kreeg de hevigste tik. Payroller werkt vooral samen met ondernemingen uit de horeca- en eventsector die flexibele werknemers zoeken maar alle administratieve rompslomp aan een uitzendkantoor willen uitbesteden. 'Door de beslissingen van de Veiligheidsraad viel het grootste deel van onze business stil', zegt Moerman. 'Daar is niet veel verandering in gekomen. Payroller is een volledig digitaal bedrijf, wat betekent dat we veel in IT investeren. Al onze langetermijnprojecten hebben we uitgesteld, omdat de onzekerheid te groot is.'

Maaltijdboxen

Met Nestor, dat vijftigplussers aan een job helpt, gaat het wel wat beter dan in de eerste crisisweken. 'Oudere werknemers worden vooral gevraagd door logistieke ondernemingen en door ondernemingen in de medische sector. Aanvankelijk lag ook daar alles stil. Medische ingrepen die niet dringend waren, werden uitgesteld. Daardoor moesten er ook geen bloedstalen naar labobedrijven worden vervoerd.' Al krijg je als uitzendbedrijf ook te zien waar nieuwe opportuniteiten ontstaan. 'Een van onze klanten is het Gentse maaltijdboxbedrijf Foodbag. Dat zag zijn business verdrievoudigen, omdat restaurants volop aan huis zijn beginnen te leveren. We kunnen meer van onze mensen daar inzetten. Net als bij de toeleveranciers van Foodbag, die nood hebben aan meer personeel.'