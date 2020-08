WeWork-formule werkt niet in coronatijden

Softbank stut de coworkinggigant WeWork met 1,1 miljard dollar. Door de coronacrisis zakt het aantal gebruikers fors.

Het ligt voor de hand dat in coronatijden met thuiswerk als norm flexibele en hippe kantoorplekken minder in trek zijn. Ook zijn freelancers, een belangrijke klantengroep van WeWork, vaak als eerste getroffen als grote bedrijven in de kosten knippen.

Dat uit zich duidelijk in de cijfers van WeWork. De kwartaalomzet van 882 miljoen dollar ligt 8 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, maar ligt bijna een vijfde lager dan de 1,1 miljard dollar inkomsten in het eerste kwartaal.

-12% Leden Het aantal leden van WeWork daalde in het tweede kwartaal met 12 procent tegenover het eerste kwartaal.

De inkomstendaling is een rechtstreeks gevolg van het opzeggen van lidmaatschap door tienduizenden klanten. Het aantal leden daalde met 12 procent tot 612.000 ondanks het openen van extra locaties, blijkt uit een uitgelekte interne mail.

In de boodschap aan het personeel gaf financieel directeur Kimberly Ross een positief puntje mee: er is extra vraag van grote bedrijven die wereldwijd zoeken naar flexibiliteit. WeWork heeft 843 flexwerkplekken in 38 landen waaronder drie in hartje Brussel.

WeWork is na de mislukte beursgang vorig jaar in zijn kosten aan het snoeien. Daar horen ook ontslagen bij. Het kwartaalrapport bevat voor 116 miljoen dollar aan ontslagvergoedingen. Dat is overigens maar klein bier tegenover de honderden miljoenen die de excentrieke oprichter Adam Neumann vorig jaar meekreeg om te vertrekken na tegenvallende cijfers.

Geld verbranden

Het groeibedrijf geeft nog altijd veel meer geld uit dan er binnenkomt: 671 in het tweede kwartaal, 40 procent meer dan het kwartaal voordien. WeWork was al een zware cashverbrander, maar de coronacrisis zet het businessmodel onder druk.

Toch blijft de Japanse aandeelhouder Softbank van de rijkste Japanner Masayoshi Son een believer. De technologieinvesteerder kent een nieuwe lening toe van 1,1 miljard dollar. Daarmee kan WeWork nog een tijd het bloeden stelpen: het bedrijf heeft cash en kredietlijnen van 4,1 miljard dollar.