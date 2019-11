WeWork-oprichter nu ook beticht van zwangerschapsdiscriminatie

De gewezen stafchef van Adam Neumann voert in haar aanklacht aan dat ze tweemaal werd gedegradeerd omdat ze zwanger was.

Neumann werd er al van beticht een bijzondere cultuur te hebben geïnstalleerd in het bedrijf, onder meer met veel alcoholgebruik, seksisme en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Nu beschuldigt zijn gewezen stafchef, Medina Bardhi, de man en het bedrijf er formeel van haar te hebben gediscrimineerd omdat ze zwanger werd. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van de tekst van haar klacht.