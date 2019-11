WelloPet bouwt twee nieuwe 'welzijnscentra voor dieren'

WelloPet, de keten van welzijnscentra voor dieren van Eurotuin-oprichter Rudi De Kerpel en ex-AVEVE-directeur Rudy Lefèvre, breidt uit. Dankzij een kapitaalverhoging komen er nieuwe vestigingen in Kortrijk en Lochristi.

WelloPet is een dierenzorgcentrum met een trimsalon, dierenartsen en gedragstherapeuten dat in 2016 opgericht werd door de tuincentraveteranen Rudi De Kerpel en Rudy Lefèvre. Daarnaast is er ook een webshop waar het bedrijf abonnementen aanbiedt voor voeding voor huisdieren.

Hun grootste stokpaardje is online dienstverlening en preventieve verzorging. Bijvoorbeeld: je laat je kat de eerste keer ontvlooien bij de dierenarts, in de toekomst waakt WelloPet erover dat je dat product op tijd aan huis krijgt.

We mikken op een soort MySpace-profiel voor elk huisdier. Rudy Lefèvre costichter WelloPet

Dankzij een kapitaalverhoging, met onder meer centen van Gino Van Ossel, retailexpert aan Vlerick Business School, en David Geens, de voormalige CEO van de hostingprovider Nucleus, wordt het WelloPet-rijkje uitgebreid. Het bedrag wordt niet openbaar gemaakt, maar het is alleszins voldoende om fors uit te breiden.

Behalve de vestiging in Merelbeke komen er nieuwe welzijnscentra voor dieren in Lochristi en Kortrijk. Voor 2020 en 2021 staat nog meer expansie op de agenda, maar concrete plannen zijn er verder niet.

Advies

'De investeerders hebben veel ervaring in retail, strategie en digitale marketing. Hun kennis zal goed van pas komen', zegt Lefèvre. WelloPet zegt ook voort te investeren in het digitale karakter en de dienstverlening. 'We mikken op termijn op een soort MySpace-profiel voor je huisdier. Als je naar de dierenarts gaat, komen al die gegevens op dat digitale profiel te staan, en kunnen daar gepersonaliseerde adviezen aan gekoppeld worden', zegt Lefèvre.

Dat moet dierenzorg laagdrempeliger en toegankelijker maken. 'Net als bij humane geneeskunde geloven wij in preventie bij de gezondheid van dieren. Dieren varen er wel bij dat ze minder ziek worden, en de baasjes sparen er geld mee uit.'