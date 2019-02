West-Vlaamse accountant in zee met Filip Balcaen

Filip Balcaen stapt in Partners in Accountancy, een groep van onafhankelijke accountancy- en boekhoudkantoren. Het is zijn tweede deal in de dienstensector deze week, na de overname van de hr-dienstengroep House of Talents.

Oprichter en CEO Steven Brouckaert, zelf een accountant, bouwde Partners in Accountancy de jongste jaren uit tot een groep. Die omvat een vijftiental accountants- en boekhoudkantoren en is goed voor 20 miljoen euro omzet. Partners in Accountancy bezit de helft van de kantoren volledig en heeft een meerderheidsbelang in de andere.

Waar concurrenten voor uniformisering gaan, behouden de kantoren bij Partners in Accountancy hun eigenheid en identiteit. De groep is enkel verantwoordelijk voor de activiteiten waar schaalvoordelen kunnen uitgespeeld worden of een uitgebreidere dienstverlening en specialisatie aangewezen zijn

Met Balcaens' investeringsmaatschappij Baltisse (42,5%) aan boord is het de bedoeling zowel organisch als via overnames verder te groeien, in Vlaanderen maar ook in Walloniƫ en de naburige landen. 'Veel collega's vinden zich in onze benadering', zegt Brouckaert, die 57,5 procent in handen houdt.