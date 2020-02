Wim Dejonghe herverkozen als voorzitter Allen & Overy

Dejonghe begint in mei aan zijn tweede vierjarig termijn als voorzitter. Hij bekleedde die functie al sinds 2016. Daarvoor had hij er ook al twee mandaten op zitten als CEO van Allen & Overy. Hij was in 2008 de eerste Belg die erin slaagde aan de absolute top te komen van een van de prestigieuze Londense advocatenkantoren van de zogenaamde 'Magic Circle'. In 2012 werd hij herverkozen voor een periode van vier jaar.