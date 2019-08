Winst Smarphoto stijgt fors

De nettowinst van fotobedrijf Smartphoto steeg in de eerste zes maanden van 2019 met 40 procent.

De winst van Smartphoto is in de eerste jaarhelft fors gestegen. De nettowinst steeg met 40,3 procent naar 1,1 miljoen euro. De brutobedrijfswinst steeg met 40,9 procent naar 2,5 miljoen euro. De omzet steeg met 8,6 procent naar 19 miljoen euro.

Smarphoto zegt dat de groei te danken is aan verbeterde websites. Via die websites kunnen mensen digitale foto's uploaden en ze afprinten op bijvoorbeeld papier, kopjes of kalenders.