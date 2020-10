X-Care en Talent in Motion zenden samen zorgpersoneel uit

X-Care in Motion kan nu meer dan 220 medewerkers projectmatig inzetten in de zorgsector.

Het uitzendbedrijf X-Care neemt zijn sectorgenoot Talent in Motion over. Ze zijn allebei gespecialiseerd in het aanbieden van verpleeg- en zorgkundigen.

De nieuwe entiteit zal door het leven gaan als X-Care in Motion en kan meer dan 220 medewerkers projectmatig inzetten in de zorgsector. De prijs van de transactie is niet bekend.

De aandeelhouders van Talent in Motion, Mona Hulsmans en Jan Van Cauwelaert, blijven operationeel en als aandeelhouder aan boord bij de nieuwe groep. Zij werden bij de deal geadviseerd door het fusie- en overnamehuis VD&P.

X-Care heeft zo'n 110 medewerkers, van wie 90 verpleeg -en zorgkundigen, zendt jaarlijks 500 interim-verpleegkundigen uit en heeft meer dan 200 freelance-verpleegkundigen op project bij klanten.

Het is een onderdeel van het uitzendbedrijf Planet Group van de ondernemer Sam Baro. Die zendt ook uitzendkrachten uit via respectievelijk HR-Planet en IT-Planet. De Planet-groep stelt in totaal meer dan 1.000 mensen tewerk en is goed voor een geconsolideerde omzet van meer dan 50 miljoen euro.