Zieltogend Hamon raakt niet uit rode cijfers

De reorganisatie die het Waalse bedrijf Hamon de voorbije maanden op poten zette, werpen voorzichtig vruchten af. Hamon zag het aantal nieuwe orders in het eerste halfjaar stijgen met 65 procent tot 203 miljoen euro, blijkt uit de halfjaarcijfers die de koeltorenbouwer woensdagavond publiceerde.

Daarmee komt het bedrijf nog niet uit de rode cijfers. Hamon zag zijn operationeel verlies voor afschrijvingen (ebitda) in het eerste halfjaar dalen van 9,1 miljoen euro tot 0,5 miljoen euro . Zonder de herstructureringslasten van 2 miljoen euro mee te tellen was de rebitda wel licht positief.

Netto blijft Hamon over met een verlies van 18 miljoen euro. Dat is de helft meer dan het nettoverlies van 11,8 miljoen dat Hamon na het eerste halfjaar van 2017 boekte. Dat resultaat was toen weliswaar te danken aan de verkoop van een reeks activa.