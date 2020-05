Zuckerberg zet stappen in e-commerce met Facebook Shops

Mark Zuckerberg lanceerde op zijn Facebook-pagina Facebook Shops. 'Het is een eerste stap binnen de visie van Facebook om online shopping op Facebook en Instagram te vergemakkelijken', schreef hij.

Nu bedrijven in coronatijden op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun producten en diensten online aan te bieden, is het moment gekomen voor Facebook om stappen te doen in online shopping. Het kind kreeg de naam Facebook Shops.

Facebook Shops maakt het voor bedrijven mogelijk gratis en eenvoudig een online omgeving te creƫren die toegankelijk is voor klanten op zowel Facebook als Instagram, luidt het.

Online shopping

Bedrijven kunnen zelf de producten kiezen die ze in hun catalogus in Facebook Shop willen zetten en de 'look and feel' aanpassen door een coverafbeelding en accentkleuren die aansluiten op hun merkidentiteit. 'Zo kan elk bedrijf, ongeacht zijn grootte, zijn producten en diensten online zetten en in contact komen met klanten waar en wanneer het hen uitkomt', laat Facebook weten.

Mensen kunnen Facebook Shops vinden op de Facebook-pagina of het Instagram-profiel van een bedrijf, of ze ontdekken via Stories of advertenties. Vervolgens kunnen mensen door de volledige collectie van het merk bladeren, producten bewaren die hen interesseren en vervolgens een bestelling plaatsen.