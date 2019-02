Zwembad van 33 miljoen euro in vlammen op in Kortrijk

Er heeft dinsdagnacht een hevige brand gewoed in het gloednieuwe zwembad van Kortrijk. Het zwembad zou later deze week opengaan voor het grote publiek.

Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Bij de brandweerzone Fluvia liep rond 23 uur een melding binnen voor een explosie. Even later vatte de toren met glijbanen van het zwemcomplex op het Nelson Mandelaplein vuur. De brandweer kwam massaal ter plaatse met verschillende ladderwagens en er werd een tankwagencircuit ingesteld voor de aanvoer van water.

Op sociale media circuleerden al snel beelden van de brand. De politie stelde een veiligheidszone in en het treinverkeer, dat vlak langs het Nelson Mandelaplein loopt, werd tijdelijk stilgelegd. Na anderhalf uur was de brand onder controle. 'Er was gelukkig niemand meer aanwezig in het zwembad', zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.