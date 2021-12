Als zelfs de verkoopdirecteur en de planner tijdelijk postbode moeten spelen

Om de massa pakjes tot bij u thuis te krijgen en weg te blijven van de wantoestanden bij concurrerende pakjesbezorgers stuurt Bpost zijn middenkader het veld in. Op pad met de gelegenheidspostbode. 'Mijn respect voor de vaste collega's is enkel toegenomen.'

Een kleine woonwijk langs een spoorweg in Merchtem op een gure vrijdagmorgen. Xavier Hulpiau heeft zonet zijn tiende pakje van de dag afgeleverd. 'Koud? Dat valt best mee. Gisteren sneeuwde het tijdens mijn ronde. Door de combinatie met de felle wind waren mijn handen bevroren toen ik thuiskwam. Maar alle mensen waren ontzettend vriendelijk. Dat deed wel deugd. Hoe slechter het weer, hoe warmer de reacties.'

Hulpiau (45) is een van de vele gelegenheidspostbodes die deze maand bijspringen om de massale hoeveelheden pakjes te verwerken. In het gewone werkleven is hij sales director bij Bpost. Samen met zijn team van 18 verkopers ontfermt hij zich over de grote klanten van het postbedrijf die hun producten zo efficiënt mogelijk bij de eindklanten willen zien belanden.

De essentie December is traditioneel een drukke periode voor pakjesbezorgers. Door de coronacrisis zijn de volumes nog groter en kampen de pakjesbedrijven met personeelsuitval.

Op de piek in december 2020 verwerkte marktleider Bpost 630.000 pakjes op één dag. Wellicht wordt dat record dit jaar gebroken.

Het postbedrijf schakelt zelfs administratief personeel in om pakjes op tijd bij de eindklant te krijgen.

'Vanuit mijn functie weet ik hoe belangrijk het is om de pakjes snel en correct bij de mensen thuis te krijgen', zegt Hulpiau, die zijn medewerkers aanspoorde om een, twee of drie weken bij te springen bij de verdeling, de sortering of het transport van de pakjes. Alle 18 gaven zich zonder problemen op. In totaal gaat het om 550 mensen, een derde van het personeel op de hoofdzetel van Bpost. Bij de volledige postgroep werken meer dan 26.000 mensen.

'Alle soorten functies zijn vertegenwoordigd: sales, marketing, human resources, noem maar op. Een van mijn collega's van de communicatiedienst doet ook mee', vertelt Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. Ze onderstreept dat het niet de eerste keer is dat intern personeel ingeschakeld wordt. 'Alleen gebeurde het nog nooit zo massaal. Dirk Tirez, onze CEO, heeft dat heel erg aangemoedigd. Om connectie met de basis te hebben zou iedereen dat moeten doen, vindt hij.'

Schermvullende weergave In Brussel X is het deze periode alle hens aan dek ©SISKA VANDECASTEELE

Dat die helpende handen welgekomen zijn, bewijzen de cijfers. In de al zeer drukke eindejaarsperiode van vorig jaar verwerkte Bpost gemiddeld 537.000 pakjes per dag. De absolute uitschieter noteerde het bedrijf op 3 december 2020, met 630.000 pakjes. Het heeft er alle schijn van dat die records dit jaar opnieuw gebroken worden. 'Tijdens het tweede kwartaal zagen we de volumes met 8,9 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder', zegt Van Mierlo.

Na de inbreuken bij PostNL en GLS In de nasleep van de wantoestanden bij onderaannemers van pakjesbedrijven laten bepaalde grote klanten PostNL en GLS links liggen, ten voordele van Bpost. Zo schortte IKEA de samenwerking met PostNL op. 'Het zijn geen spectaculaire hoeveelheden, maar bepaalde klanten kiezen er voor hun volumes over te hevelen', zegt Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. 'Zelf werken we alleen in drukke periodes met zelfstandige onderaannemers, die we vaste contracten aanbieden. We voeren ook de controles op, om na te gaan of ze onze gedragscode naleven.'

Het gros van die pakjes passeert langs Brussel X, het grootste postsorteercentrum van het bedrijf in België. Als we er op vrijdagmiddag een rondleiding krijgen, oogt het nog relatief rustig. Van de drie rolbanden die de stromen pakjes naar de scanner en de automatische sortering sturen, zijn twee operationeel. 'Op normale dagen volstaat één rolband. Deze namiddag schakelen we wellicht over op volle capaciteit.'

Schermvullende weergave Patrick Vroonen aan het werk in Brussel X ©SISKA VANDECASTEELE

Patrick Vroonen is ook in Brussel X in de weer. Normaal werkt hij als planningsondersteuner in het Bpost-hoofdkantoor aan het Brusselse Muntplein, maar nu is hij drie weken tussen dozen en enveloppen terug te vinden. 'Mijn taak is de aankomende pakjes uit de karren te laden en op de rolbanden te leggen. Het is fijn om eens andere collega's te ontmoeten, want er werken veel mensen bij Bpost. De vaste medewerkers in het sorteercentrum zijn blij met de extra handen.'

Hulpiau beaamt dat. 'Bovendien merk je nu pas echt of zaken die van bovenaf opgelegd worden, zoals kortere en efficiëntere ronden, effectief werken', geeft hij als voorbeeld. 'Het valt me op hoe bezorgen echt een metier is. Daarnet kwam ik een collega tegen die nog enkele van mijn pakjes kon overnemen. 'Geef dit en dat pakje maar mee, die mensen komen op dit uur altijd thuis', zei hij. Mijn respect voor onze postbodes is alleen maar toegenomen.'

Missie geslaagd, zegt Frederik Anseel. De organisatiepsycholoog (University of New South Wales) wijst op studies die aantonen dat de dienstverlening en de prestaties van bedrijven verbeteren als medewerkers - zeker uit de administratie - dichter staan bij de mensen die ze moeten helpen of ondersteunen. 'Ze zien hoe hun werk ook echt een verschil maakt voor andere mensen. Het is een goede zaak dat organisaties initiatieven nemen om de muren tussen afdelingen en administraties af te breken.'

