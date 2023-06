De Belgische tak van de audit- en consultancygroep BDO wil via een belang in de Antwerpse specialist in digitaal energiemanagement Odot bedrijven bijstaan om hun verbruik in kaart te brengen en de factuur te drukken. 'Met alle verplichtingen die op ons afkomen zijn dergelijke denkoefeningen broodnodig', zegt topman Peter Van Laer.