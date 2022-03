Belgische manager maakt van online bijles technologische miljardenbusiness

De onderwijssector bleef, zeker voor de pandemie, technologisch achter. De Belgische Laura Warnier wil daar met het Oostenrijkse techbedrijf GoStudent verandering in brengen.

Het verhaal van GoStudent begon in 2015, toen de medestichter Felix Ohswald nog student was. Via WhatsApp hielp hij zijn jongere broer, die in het middelbaar zat, met wiskunde. Al snel gaf hij de hele klas bijles. Samen met de andere medestichter, Gregor Müller, bouwde hij een dienst uit die een-op-een online bijles verschaft.

Aanvankelijk was die dienst gericht op middelbare scholieren in Oostenrijk, Duitsland en het Duitstalige deel van Zwitserland. Nu is het bedrijf met meer dan 1.600 werknemers actief in 22 landen, met meer dan 19.000 bijlesdocenten die les geven aan scholieren van 6 tot 19 jaar.

De essentie Het Oostenrijkse GoStudent is uitgegroeid van een bescheiden dienst voor online bijlessen tot een multinational met een miljardenwaardering.

De Belgische Laura Warnier kwam als groeimanager in een hypergroeiscenario terecht.

GoStudent experimenteert met artificiële intelligentie om scholieren te helpen studeren.

Het bedrijf trekt dit jaar naar de VS, Azië en het Midden-Oosten.

'Ik was in 2018 de tweede fulltimer die in dienst werd genomen', zegt de 31-jarige Belgische Laura Warnier. Ze moest de dienst verkopen aan ouders, wat toen niet zo eenvoudig was. 'Zo'n 20 procent van de ouders haakte onmiddellijk af op het feit dat de dienst online was en de bijlesdocenten niet aan huis kwamen.'

De pandemie bracht daar grote verandering in. Slechts 3 procent vindt online nog problematisch.'Vorig jaar kwamen we terecht in een hypergroei van 700 procent', zegt Warnier. Financiële cijfers maakt het bedrijf niet publiek, maar het werd opgemerkt door internationale kapitaalverschaffers. GoStudent haalde in totaal 590 miljoen euro op bij internationale investeerders waaronder Prosus en Softbank. De waardering beloopt meer dan 3 miljard euro.

Schermvullende weergave Laura Warnier

'Vanaf het begin heb ik een een schaalbare klantacquisitiemachine gebouwd. In de tweede helft van 2020 heb ik de Franse en Spaanse markt gelanceerd en met mijn team een ​​draaiboek gemaakt dat ons in staat heeft gesteld in 2021 uit te breiden naar meer dan 15 landen', zegt Warnier.

Dit jaar plant het bedrijf ook actief te worden in de VS, Azië en het Midden-Oosten. Ook wordt uitbreiding overwogen naar het kleuteronderwijs, het hoger onderwijs en levenslang leren.

Laura Warnier Laura Warnier heeft een dubbele master in internationaal management van de Global Alliance in Management Education en de Louvain School of Management. Ze begon haar professionele carrière bij Rocket Internet, Google en Telekom Austria. Voor ze bij GoStudent kwam, was ze aan de slag bij bij Improove, een internationaal reclamebureau. Onlangs werd ze lid van Syndicate One, een nieuwe investeringscoöperatie van jonge techondernemers die zich ertoe verbindt Belgische oprichters te helpen hun bedrijven op te schalen.

Artificiële intelligentie

GoStudent peilt bij kandidaat-lesgevers niet alleen naar de kennis van het vakgebied, maar ook naar pedagogische talenten. 'Slechts 10 procent van de kandidaten wordt aanvaard', zegt Warnier. De lesgevers, die een zelfstandigenstatuut hebben, worden dan verder opgeleid.

In het Verenigd Koninkrijk werd Seneca Learning overgenomen, dat leerinhoud levert en zich toelegt op algoritmen. Die helpen de student zelfstandig te studeren door de gepaste leerinhoud aan te reiken. Als de student een vraag verkeerd beantwoordt, wordt de leerinhoud opnieuw getoond maar in een ander format.

Met software van het Deense iMotions worden 32 punten van het gezicht van de student geanalyseerd. Uit de analyses kunnen lessen worden getrokken over de lesstijl van de tutor.

'Uit een onderwijsonderzoek van GoStudent in zeven Europese landen bleek dat slechts 18 procent artificiële intelligentie gebruikt in de klas. Bij de ouders gebruikt maar 5 procent AI om hun kinderen te ondersteunen', zegt Warnier. Voor het gebruik van AI wordt de toestemming van de ouders gevraagd. 'De data moeten ook met zorg worden afgeschermd.'

GoStudent wil met AI voorop lopen. Het bedrijf kijkt ook naar de ontwikkeling van de metaverse, waarbij gebruikers onder meer leren in virtuele omgevingen.

Slechts 10 procent van de kandidaat-lesgevers wordt aanvaard. Laura Warnier Chief Growth Officer GoStudent

Cultuur

Wereldwijd bestaan grote verschillen in onderwijscultuur. In Spanje en Griekenland is bijles heel normaal. 'Na de schooltijd spendeert ongeveer elke leerling daar een uur of twee aan bijles.'

24 Prijs per sessie In België bedraagt de gemiddelde prijs voor een sessie 24 euro. De tutor krijgt 15 euro.

GoStudent is sinds april vorig jaar actief in het Nederlandstalige gebied. Eerder was dat al het geval in Frankrijk en Franstalig België. In Brussel heeft de dienst succes bij Franstalige ouders die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen, en daarom externe hulp nodig hebben om hun kroost naschools te helpen.

In België bedraagt de gemiddelde prijs voor een sessie 24 euro. De tutor krijgt 15 euro. GoStudent zoekt de 'juiste match' tussen tutor en student, geeft toegang tot een 'online klaslokaal' en lost organisatorische kwesties op zoals het vinden van vervangers.

In ons land zijn de meeste tutors universiteitsstudenten. In lageloonlanden zijn het vaak leraars die al een baan hebben in het openbaar of privéonderwijs.