Christophe De Vusser, de Belgische superloods voor 's werelds captains of industry

Bij het grote publiek is hij onbekend, maar als 's werelds belangrijkste CEO's en bestuurders nood hebben aan advies, is de kans groot dat ze aankloppen bij Christophe De Vusser. Hij is sinds deze zomer de eerste Europeaan aan het hoofd van de Amerikaanse consultancygigant Bain & Company. Hoe kroonde een burgerlijk ingenieur uit Eeklo zich tot een van de invloedrijkste Belgen in het internationale bedrijfsleven?