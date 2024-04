Steve Rousseau, telg uit donkerrood nest werd selfmade topmakelaar in knelpuntprofielen

Met de verkoop van zijn hr-dienstengroep World of Talents kreeg Steve Rousseau vorige week bijna zoveel aandacht als zijn bekende halfbroer Conner. En hoewel hij niet wegsteekt dat de cash uit de deal iets is waar hij als kind al van droomde, wordt zijn ondernemersdrive er niet door aangetast. 'Hij wil niet gewoon in eerste klasse spelen, maar wil meteen kampioen zijn.'