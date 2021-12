Ex-Bpost-baas pleit onschuldig in kartelzaak

Jean-Paul Van Avermaet, de gewezen CEO van Bpost, heeft woensdag niet schuldig gepleit in de Amerikaanse rechtszaak over verboden kartelafspraken toen hij aan de slag was bij het bewakingsbedrijf G4S. Het proces start eind januari.

Het dossier draait om het manipuleren van biedingen in de privébewakingssector. Het dateert uit de periode waarin Van Avermaet bij G4S directeur België, Luxemburg, Frankrijk en Marokko was. Samen met anderen en enkele bedrijven is hij in staat van beschuldiging gesteld in de VS. Begin 2020 werd Van Avermaet CEO van Bpost, maar goed een jaar later diende hij ontslag te nemen omdat zijn positie door het dossier onhoudbaar geworden was.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beticht Van Avermaet & co. en de bedrijven G4S, Securitas en Seris Security ervan samengespannen te hebben om prijzen vast te leggen, biedingen te manipuleren en contracten onder elkaar te verdelen, ten nadele van hun klanten. De VS kwamen in actie omdat er onder meer contracten bij zijn met het Amerikaanse ministerie van Defensie voor de bewaking van militaire basissen en installaties in België.

Ambassade

In het dossier diende Van Avermaet woensdagochtend Amerikaanse tijd voor de eerste keer - technisch heet dat een arraignment - te verschijnen voor rechter Tanya Chutkan van het U.S. District Court van het District of Columbia in Washington. Hij hoefde daarvoor niet naar de VS te gaan: zijn aanwezigheid was virtueel via de Amerikaanse ambassade in Brussel.

Het was vooral uitkijken naar hoe hij zou pleiten: schuldig of niet schuldig. Hij pleitte niet schuldig, vernam De Tijd. Dat is in lijn met het feit dat hij zijn onschuld tot nu toe staande hield, ook al verhoogde de schuldbekentenis van zijn twee luitenants bij G4S en G4S zelf de druk op hem aanzienlijk. De partijen legden woensdag ook de start van de rechtszaak vast: die begint op 28 januari.

Geen borgsom