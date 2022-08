Facebook treft schikking in Cambridge Analytica-zaak

Mark Zuckerberg kwam in 2018 in het Europese parlement uitleg geven over 'de privacy-lekken' in zijn Facebook-netwerk

Facebook-moeder Meta heeft een schikking getroffen in de befaamde Cambridge Analytica-rechtzaak waarbij Facebook werd beschuldigd illegaal gegevens te hebben gedeeld met het bureau dat verbonden was aan de presidentscampagne van Trump.

Facebook-moeder Meta heeft een voorlopige schikking getroffen over het al dan niet delen van gegevens met onderzoeksbureau Cambridge Analytica voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Het politiek consultingbureau had via omwegen persoonlijke data verzameld over 87 miljoen Amerikanen en gebruikte die om campagnes te voeren voor de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump. De sociaalnetwerksite zou destijds illegaal gegevens hebben gedeeld.

Facebook-gebruikers klaagden het bedrijf al in 2018 aan. De aanklager van de staat Washington DC, Karl Racine, daagde in mei van dit jaar de oprichter en ceo van Meta, Mark Zuckerberg, persoonlijk voor de rechter omdat hij te laks zou omgesprongen zijn met gebruikersgegevens waardoor Cambridge Analytica op grote schaal informatie in handen kreeg. Volgens Racine was Zuckerberg persoonlijk betrokken bij het falen van Facebook om de privacy van zijn gebruikers te beschermen. Trump maakte gebruik van Cambridge Analytica om Facebook-gebruikers te 'targeten'.

Racine noemde het incident 'het grootste privacyschandaal voor consumenten in de geschiedenis van de natie'.

Onlangs werd bekend dat Meta-baas Mark Zuckerberg zeker zes uur verhoord werd door advocaten van de eisers. Volgens Facebook kunnen gebruikers er niet automatisch van uitgaan dat gedeelde informatie op de platformen privé blijft.