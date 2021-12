Inspectiebedrijf Vinçotte in Nederlandse handen

Het Nederlandse inspectiebedrijf Kiwa neemt zijn Belgische sectorgenoot Vinçotte over. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Anderhalve maand geleden bleek dat Vinçotte gesprekken voerde met meerdere overnamekandidaten, waaronder zijn Nederlandse sectorgenoot Kiwa. Die zijn volgens onze informatie nu - net na de afsluiting van een nieuwe cao - afgerond. Kiwa is de overnemer, een groep die eerder al op Vinçottes deur klopte.

Hoeveel de Nederlanders op tafel leggen voor de overname is niet bekend. Kiwa zou zich in het kader van de deal geëngageerd hebben om de tewerkstelling voor vijf jaar te behouden.

Familie Fentener van Vlissingen

Kiwa is wereldwijd actief in testing, inspectie en certificering. De groep is een onderdeel van SHV, het investeringsvehikel van de familie Fentener van Vlissingen. Dat is een van de rijkste ondernemersfamilies van Nederland. Ze bezit 89,5 procent van de aandelen en het management de rest. De groep was in 2020 goed voor een omzet van 563 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 96 miljoen.

Vinçotte is een van de grootste spelers in de TIC-sector (testing, inspectie en certificering) in de Benelux. Het is de marktleider in België en Luxemburg. Met Vinçotte zou Kiwa - of een andere partij - er in één klap ongeveer 200 miljoen euro omzet (2019) en zo’n 2.000 medewerkers bij krijgen. De helft van Vinçottes omzet komt van gereguleerde activiteiten.

Vinçotte is kerngezond: het is schuldenvrij en heeft bijna 50 miljoen euro cash op de balans staan. De operationele marges van de groep zijn daarentegen kleiner dan die van de concurrentie.

Het inspectiebedrijf heeft een hybride structuur met commerciële entiteiten, maar ook een vzw en een overkoepelende private stichting. Die stichting wordt voorgezeten door Luc Lallemand (ex-NMBS). In die raad van bestuur zetelt ook voormalig Gimv-topman Dirk Boogmans.

Sinds eind vorig jaar is de operationele leiding van het bedrijf in de handen van Bernard De Cannière. Die kent Vinçotte goed, want hij zetelde meer dan tien jaar in de raad van bestuur van het inspectiebedrijf. De Cannière lanceerde dit jaar een nieuw strategisch plan van vier jaar (‘Lift’).