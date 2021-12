Nederlandse miljardairsfamilie lijft inspectiebedrijf Vinçotte in

Het inspectiebedrijf Kiwa van de Nederlandse miljardairsfamilie Fentener van Vlissingen neemt zijn Belgische sectorgenoot Vinçotte over. Met de opbrengst van de verkoop, die kan oplopen tot 300 miljoen euro, zal de Stichting Vinçotte goede doelen voor maatschappelijke en bedrijfsveiligheid financieren.

Als de naam Vinçotte bij het grote publiek al een belletje doet rinkelen, zal dat vooral zijn van de keuringen die het bedrijf doet van elektriciteitsinstallaties, zonnepanelen of gasketels. Maar die diensten aan particulieren zijn maar een klein deel van wat het grootste inspectiebedrijf van de Belux doet. Het levert ook veiligheidsinspecties, keuringen, tests en kwaliteitscertificaten af voor farma en chemie, voeding, zware industrie, logistiek, energie, milieu en nog veel bedrijfssectoren.

Het bedrijf wordt nu overgenomen door zijn Nederlandse sectorgenoot Kiwa, zo vernam De Tijd van verschillende bronnen. Anderhalve maand geleden bleek dat Vinçotte gesprekken voerde met meerdere overnamekandidaten, waaronder zijn Nederlandse sectorgenoot Kiwa. Die zijn volgens onze informatie nu - net na de afsluiting van een nieuwe cao - afgerond.

Kiwa klopte eerder al op Vinçottes deur. 'We waren niet bewust op zoek naar een overnemer', licht Michel Vandegard, de woordvoerder van Vinçotte, toe. 'Aangezien we al een tiental biedingen hadden ontvangen, zaten we in een luxepositie en konden we een mooie deal bekomen.'

Hoeveel de Nederlanders voor de overname op tafel leggen, wilden de partijen niet kwijt. Volgens onze informatie zou het bedrag kunnen oplopen tot zo’n 300 miljoen euro. Dat is een vrij hoge prijs, die kan impliceren dat de Nederlanders nogal wat synergiewinsten zien.

Toen half oktober bekend werd dat Kiwa interesse had in Vinçcotte werd al gevreesd voor de tewerkstelling in Nederland, vanwege overlappingen. In een interne mededeling engageert Kiwa zich nu om de tewerkstelling vijf jaar te behouden. Ook het merk, het management en de competentiecentra wil het in huis houden. Het fusie- en overnamehuis Walkiers & Wauthier begeleidde de deal.

Familie Fentener van Vlissingen De Nederlandse familie Fentener van Vlissingen is een van de rijkste ondernemersfamilies van Nederland, met SHV als spilholding van waaruit ze een bont amalgaam aan bedrijven bezit en beheert in de energie, groothandel, dierenvoeding, zwaar transport en financiële diensten. De groep ontstond in 1896 als de Steenkolen Handels Vereeniging, een fusie van enkele steenkoolgroothandels. In lijn met die distributietraditie richtte de groep in 1968 de zelfbedieningsgroothandel Makro op, waarvan de Europese filialen in 1998 verkocht werden aan het Duitse Metro. De andere vestigingen bleven in de groep en leveren tot vandaag nog 2 miljard euro omzet op. In de groep zitten ook het dierenvoedingsbedrijf Nutreco en Mammoet, de grote concurrent van het Belgische kranenbedrijf Sarens. Nadat zijn broers Paul en Frits in 2006 waren overleden, werd John Fentener van Vlissingen de pater familias. Hij is vicevoorzitter van de raad van bestuur van SHV, maar maakte als enige van de drie geen carrière in het familiebedrijf. Behalve mede-eigenaar van naar schatting 11 procent in SHV is de 82-jarige John Fentener van Vlissingen een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse reisbusiness. Via zijn persoonlijke holding BCD, die hij in 1975 oprichtte met een startkapitaal van 10.000 euro, is hij vandaag in 109 landen actief in zakenreizen, onlineboekingen, luchthavenparkings en mobiele parkeerdiensten, goed voor een omzet van 27 miljard dollar (2019) en 15.000 werknemers. Het magazine Quote schatte zijn vermogen in 2020 op 2,1 miljard euro. Behalve in BCD investeert de miljardair in technologiestart-ups met zijn fonds Walvis en in beursgenoteerde bedrijven met Boron. Zijn drie kinderen leiden vandaag de toerismegroep. De dochter van zijn broer Frits, de 60-jarige Annemiek Fentener van Vlissingen, is de bestuursvoorzitter van SHV.

Kiwa is wereldwijd actief in testing, inspectie en certificering. De groep is een onderdeel van SHV, het investeringsvehikel van de miljardairsfamilie Fentener van Vlissingen. Via SHV bezit de familie 89,5 procent van de aandelen in Kiwa, het management heeft de rest. Het inspectiebedrijf haalde in 2020 een omzet van 563 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 96 miljoen.

Vinçotte is een van de grootste spelers in de TIC-sector (testing, inspectie en certificering) in de Benelux. Het is marktleider in België en Luxemburg. Met Vinçotte zou Kiwa - of een andere partij - er ongeveer 200 miljoen euro omzet (2019) en zo’n 2.000 medewerkers bijkrijgen. Vinçotte haalt de helft van zijn omzet uit door de overheid verplichte keuringen en tests.

Vinçotte is kerngezond. Het is schuldenvrij en heeft bijna 50 miljoen euro cash op de balans staan. De operationele marges van de groep daarentegen zijn kleiner dan die van de concurrentie. De aandelen waren tot nu in handen van de Stichting Vinçotte. Sinds eind vorig jaar zit de operationele leiding bij Bernard De Cannière. Die kent Vinçotte goed, want hij zetelde ruim tien jaar in de raad van bestuur van de inspectiegroep. De Cannière lanceerde dit jaar een nieuw strategisch plan van vier jaar (Lift).

Het inspectiebedrijf heeft een hybride structuur van vzw's en commerciële nv's, maar ook een vzw en een overkoepelende private stichting. Die stichting wordt voorgezeten door Luc Lallemand (ex-NMBS). In die raad van bestuur zetelt ook voormalig Gimv-topman Dirk Boogmans. De stichting verenigt alle aandelen in zich, en staat in voor de verdediging van het maatschappelijke doel dat stichter Robert Vinçotte bij de oprichting in 1872 voor ogen had: de veiligheid op werven, in fabrieken en in woningen verhogen.

Vinçottes eerste uitdaging was een antwoord vinden op ontploffende stoomketels, 150 jaar geleden een van de grootste problemen van de eerste industriële revolutie. 'De opbrengst van de verkoop zal ook weer in de richting van veiligheid geherinvesteerd worden', zegt Vandegard. 'Ik denk aan wetenschappelijk onderzoek en O&O rond veiligheid, of de ondersteuning van start-ups die producten ontwikkelen die de veiligheid van mensen verhogen.'