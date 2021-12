Rekruteringsspecialist Hudson komt in handen van Randstad

Wat al enkele maanden op til was, is nu definitief. Hudson, het wervings- en selectiebedrijf van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, wordt overgenomen door de hr-dienstenreus Randstad.

Voor Randstad, dat naast Adecco en Manpower tot de top drie van de grootste hr-dienstenbedrijven ter wereld behoort, is de deal een manier om in België te diversifiëren. Hoewel de Nederlandse multinationale groep bij het grote publiek vooral bekend is van uitzendarbeid is ze in België al jaren actief in outplacement, de begeleiding van werknemers na ontslag. Alleen op de wervings- en selectiemarkt stond de gigant nog relatief zwak.

Nu het Hudson kan inlijven, is Randstad ook op dat derde domein van hr-diensten marktleider in België. Behalve daarin is Hudson ook actief in outplacement, evaluaties, talentmanagement, verloningsadvies en executive search (headhunting). Daarnaast staat Hudson sterk in de ontwikkeling van technologische, wetenschappelijk onderbouwde hr-instrumenten.

Human touch

'Randstad en Hudson geloven beide in de essentiële en almaar belangrijker wordende rol van technologie in de wereld van werving en selectie', zegt Herman Nijns, de CEO van Randstad Belux. 'Daarnaast geloven we beide ook dat de 'human touch' altijd een cruciaal onderdeel van het proces zal blijven.'

Over de prijs voor Hudson houden beide partijen de lippen stijf op elkaar. Wel is geweten dat Ivan De Witte drie jaar geleden zijn geesteskind terugkocht van Hudson Global voor 24 miljoen euro. Behalve een tiental managers kwam ook het Nederlandse investeringsfonds Vectis toen aan boord als minderheidsaandeelhouder (42,5%). Hoeveel De Witte zelf bezat, was nooit bekend.

De gesprekken liepen al van vroeg in 2021 en hadden in september moeten leiden tot een akkoord, maar ze liepen door onbekende redenen vertraging op. Met de verkoop zet De Witte, die intussen 74 is, definitief een punt achter een lange carrière in de hr-wereld. Hij werd daarin beschouwd als een uitstekende netwerker en een invloedrijk figuur. De Witte is wel nog voorzitter van AA Gent, de voetbalclub die hij samen met manager Michel Louwagie redde van het faillissement en waar hij ook werkt aan een exit.

De Witte blijft na de verkoop actief bij Hudson-Randstad. In een reactie stelt De Witte dat hij 'ervan overtuigd is dat deze stap de juiste is' en dat hij 'ernaar uitkijkt om samen verder te groeien'.

Hudson Hr-dienstengroep, opgericht in 1982 door Ivan De Witte en Maarten Morel, die beiden van de hr-dienst van het staalbedrijf Sidmar kwamen. Tot 2007 heette het bedrijf De Witte & Morel.

In 1995 verkocht aan het Big Four-consultancybedrijf Ernst&Young (vandaag EY).

In 2001 verkocht aan TMP, dat twee jaar later werd opgesplitst in de vacaturesite Monster en de hr-consultant Hudson.

In 2018 werd het Belgische filiaal teruggekocht door Ivan De Witte en een tiental van zijn medestanders. Ze betaalden 24 miljoen euro. Het Nederlandse investeringsfonds Vectis had een minderheidsbelang.

300 werknemers.

Wordt nu overgenomen door Randstad België, waarvan de moedergroep op de beurs in Amsterdam genoteerd staat.

Opgericht in 1982 als De Witte & Morel en verkocht in 1995 (zie inzet) kocht De Witte zijn vroegere bedrijf in 2018 terug, waarschijnlijk toen al met het oog om het een veilige haven binnen te loodsen. Dat is donderdag het in Amsterdam genoteerde Randstad geworden.

In 2019 boekte Hudson een omzet van 40 miljoen euro met 275 medewerkers. Maar vorig jaar leden de resultaten onder de coronacrisis, waardoor veel klanten-bedrijven wegens de tijdelijke werkloosheid minder rekrutering en opleiding nodig hadden. De omzet daalde daardoor in 2020 naar 33 miljoen euro. De brutobedrijfswinst kwam uit op 4,2 miljoen euro.

Randstad België is vele keren groter. Het boekte vorig jaar 1,4 miljard euro omzet en heeft 2.300 medewerkers. Het heeft in ons land 190 kantoren, waarvan 170 bij zijn klanten zelf (in house) en zeven hr-centers. Vorig jaar gingen 154.000 mensen aan het werk na de bemiddeling van Randstad.