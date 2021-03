AB InBev-familie gaat boodschappen aan huis leveren

Everli is Italiaans van oorsprong en ook al actief in Frankrijk, Polen en Tsjechië.

Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, stapt in het Italiaans Everli. Dat Europees onlineplatform is gespecialiseerd in de thuislevering van boodschappen.

Everli bestaat al zeven jaar. Wie er klant is, kan boodschappen bestellen in een supermarkt en ze laten leveren door de shoppers van de start-up - dezelfde dag of middels toeslag binnen het uur. Everli factureert de leveringskosten aan de klanten en haalt ook inkomsten uit partnerschappen met retailers en reclame. Covid gaf het Italiaanse bedrijf - vroeger bekend als Supermercato24 - een boost: vorig jaar verviervoudigde de omzet tot 111 miljoen euro.

Om zijn groei te financieren haalt Everli 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) op. De grootste investeerder is Verlinvest. Daarnaast legt een reeks nieuwe en bestaande durfkapitaalfondsen geld op tafel. Everli wil de verse middelen gebruiken om zijn internationale groei te financieren. Het Italiaanse bedrijf is actief in 70 steden in Italië, Frankrijk, Polen en Tsjechië.

Everli is niet het enige Italiaanse bedrijf in de portefeuille van Verlinvest. Vijf jaar geleden stapten ze in de Italiaanse tomatensauzenproducent Mutti, een concurrent van - het in België bekendere - Cirio. De Italiaanse private-equityveteraan Roberto Italia is sinds de lente van vorig jaar CEO van Verlinvest.