AB InBev-familie investeert in nieuw Indiaas bedrijf

Rashi Sanon, de oprichtster van het Indiase Heads Up For Tails, dat producten voor huisdieren op de markt brengt.

Verlinvest, de Belgische investeringsmaatschappij van de AB InBev-familie de Spoelberch, voegt een nieuw Indiaas bedrijf toe aan haar portefeuille. Heads Up For Tails is gespecialiseerd in producten voor huisdieren.

Verlinvest komt regelmatig in het nieuws met investeringen in India, een boomende markt die ook Sofina, een andere bekende Belgische holding, al langer ontdekt heeft. Soms zitten ze zelfs zij aan zij in het kapitaal van een Indiase onderneming. Bijvoorbeeld bij het bedrijf boven de Indiase leerapp Byju's, die kan rekenen op een exponentieel groeiende waardering.

Verlinvest telt bijna een dozijn investeringen in India, zoals het grootste wijnbedrijf van het land (Sula), en met Heads Up For Tails komt er daar nog een bij. Verlinvest doet mee aan een kapitaalronde van 37 miljoen dollar (31,6 miljoen euro) bij het bedrijf dat zich toelegt op producten voor huisdieren.

Sequoia

Het is niet bekend hoeveel geld Verlinvest op tafel legt, maar de investeringsmaatschappîj leidt de kapitaalronde samen met de Indiase tak van de bekende Amerikaanse durfkapitaalgroep Sequoia Capital. Verlinvest en Sequoia werkten al samen bij andere projecten.

Heads Up For Tails werd in 2008 opgericht door Rashi Sanon uit onvrede. Ze vond in India naar eigen zeggen te weinig kwaliteitsvolle producten voor haar huisdier. Het bedrijf, dat online actief is en ook eigen winkels heeft, telt 350 werknemers en verdeelt duizenden producten, ook van eigen makelij.