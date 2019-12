AB InBev-familie stapt in Indiaas cosmeticaplatform

De familie de Spoelberch investeert via Verlinvest in Purplle, een online verkoper van cosmetica en make-up. Ook de bankreus Goldman Sachs komt aan boord.

Verlinvest en Goldman Sachs zijn de twee grootste investeerders in een kapitaalronde van 40 miljoen dollar (36 miljoen euro). Ook de bestaande aandeelhouders van Purplle (Blume Ventures, IvyCap Ventures and JSW Ventures) legden geld op tafel.

Verlinvest is al jarenlang in India actief. Een van zijn sterdossiers daar is de leerapp Byju's, waarvan de waardering intussen in de miljarden oploopt. Ook de familie Boël investeerde in dat bedrijf via het beursgenoteerde Sofina.