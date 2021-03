AB InBev-familie stopt extra miljoenen in Indiase cosmetica

De investeringsholding Verlinvest van de familie de Spoelberch pompt extra geld in de Indiase verzorgingsproductenwebsite Purplle. Het bedrijf verdubbelde in ruim een jaar tijd in waarde.

Het e-commerceplatform Purplle van oprichter en CEO Manish Taneja is een lieveling voor investeerders die een graantje willen meepikken van de onlinehandel in India, een van 's wereld grootste internetmarkten. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs stapte vorig jaar in en nu komt ook Sequoia, het beroemde Silicon Valley-fonds dat fortuin vergaarde met Apple, Google, Instagram en WhatsApp, aan boord.

Verlinvest, het vehikel waarmee de AB InBev-aandeelhoudersfamilie de Spoelberch investeert, nam eind 2019 deel aan een kapitaalronde en doet nu opnieuw mee aan een financieringsronde van 45 miljoen dollar. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 300 miljoen dollar, het dubbele van de vorige ronde, melden Indiase media.

Platform

Purplle verkoopt 50.000 verzorgingsproducten en de 7 miljoen klanten kochten vorig jaar naar schatting 100 miljoen dollar via het platform. Purplle boekte daarvan omgerekend ruim 10 miljoen euro aan commissie-inkomsten. Het bedrijf met 800 personeelsleden zag het verlies vervijfvoudigen naar omgerekend 2,9 miljoen euro.

22x Return De eerste geldschieters van Purplle halen een return van 22 keer hun inleg.

De nieuwe investeringsronde geeft extra middelen voor groei. Het bood ook een uitstapmoment voor de eerste geldschieters. Het Indiase fonds IvyCap Ventures incasseert 22 keer 2 miljoen dollar, het bedrag dat op tafel werd gelegd bij de eerste financieringsronde in 2015.