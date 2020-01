AB InBev-families creëren gigant in wijnverpakkingen

Enoplastic is een wereldleider op het vlak van synthetische wijnkurken, schroefdoppen, capsules en de bijbehorende zegels. Midden vorig jaar kreeg de Belgische investeringsmaatschappij Cobepa, gecontroleerd door de AB InBev-familie de Spoelberch, de meerderheid van de Noord-Italiaanse groep in handen (57%). De gedelegeerd bestuurders Michele Moglia en Samo Kalin herinvesteerden aan de zijde van Cobepa in Enoplastic.