AB InBev-families spekken duurzaamheidsfonds Planet First

Planet First, het nieuwe investeringsfonds rond duurzaamheid van Frédéric de Mévius (ex-Verlinvest), heeft 170 miljoen euro opgehaald. Een van de grootste investeerders die aan boord komt, is Adrien Invest, het vehikel van een reeks telgen van de families achter AB InBev.

Frédéric de Mévius stapte begin 2019 na bijna een kwarteeuw op bij de investeringsmaatschappij Verlinvest, die onder meer bekend staat voor haar investeringen in Vita Coco (kokoswater), Byju's (leerapp) of Sula Vineyars, het grootste wijndomein in India. Zijn vertrek ging gepaard met de verkoop van zijn participatie aan de familie de Spoelberch, die andere AB InBev-familie.

De investeringsmicrobe liet hem niet los en vorig jaar richtte hij samen met voormalig Verlinvest-topman Alexander de Wit Planet First Partners op, een fonds dat focust op duurzaamheid. De eerste fase van de geldinzameling voor Planet First is nu rond en er staat al 170 miljoen euro op de bankrekening.

De essentie AB InBev-telg Frédéric de Mévius heeft 170 miljoen euro opgehaald met zijn nieuw duurzaam fonds Planet First.

De grootste intekenaar is Adrien Invest, het investeringsvehikel van een reeks AB InBev-telgen.

Planet First heeft daarbovenop al voor 70 miljoen euro engagementen op zak en mikt in totaal op 350 miljoen.

Guy Verhofstadt is een van de adviseurs van het fonds.

Ongeveer een derde van dat bedrag komt van Adrien Invest. Achter Adrien Invest zitten meerdere telgen van de families de Pret, Cornet de Ways-Ruart, de Spoelberch en de Mévius, die ook aandeelhouders zijn van AB InBev. Die waren ook een tijdlang aandeelhouder van de Franse producent van wijnkurken en -capsules Sparflex en van de Waalse producent van foie gras Upignac.

'De rest van het geld komt van institutionele beleggers en Belgische en buitenlandse families', geeft de Mévius zonder meer details mee. 'We hebben daarbovenop nog voor 70 miljoen aan engagementen. We willen in totaal 350 miljoen euro inzamelen', zegt hij.

In de adviesraad van Planet First vindt men onder meer ex-premier Guy Verhofstadt terug.

In de adviesraad van Planet First zitten onder meer ex-premier Guy Verhofstadt, Alejandro Agag (voorzitter van Formula E en CEO van Extreme E, de organisator van de elektrische autoraces) en Connie Collingsworth, de operationeel directeur van de stichting van Bill en Melinda Gates.

Geen startkapitaal

'We mikken op groeibedrijven die al eens zaai- of startkapitaal hebben opgehaald en een technologie of product hebben die zichzelf al bewezen heeft en die internationaal willen doorgroeien', licht De Wit toe. De focus ligt op bedrijven die actief zijn in duurzaamheid, de gezondheids- en de voedselsector. De investeerders in Planet First krijgen twee keer per jaar een uitgebreid verslag over de vorderingen van de portefeuillebedrijven op het vlak van duurzaamheid.

Typische doelwitten zijn bedrijven met een omzet van 20 à 50 miljoen euro die willen uitgroeien tot wereldspelers met een half tot 1 miljard inkomsten. De Mévius en de Wit verwijzen allebei naar Oatly, bekend van zuivelproducten op basis van haver, als voorbeeld. Verlinvest investeerde - met de beide toplui nog aan boord - enkele jaren geleden in het Zweedse bedrijf dat sindsdien een forse groei kende.

We hebben al 170 miljoen euro ingezameld en hebben engagementen voor een bijkomend bedrag van 70 miljoen. In totaal mikken we op 350 miljoen euro. Frédéric de Mévius Mede-oprichter Planet First Partners

Planet First stopte al één bedrijf geld toe. Het investeerde in het Britse Polymateria, een chemiebedrijf dat een procedé ontwikkelde dat bij de productie van plastieken verpakkingen gebruikt kan worden en dat het plastiek biologisch afbreekbaar maakt zonder microplastiek achter te laten.

Durfkapitalist