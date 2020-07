AB InBev-telg helpt plastieken verpakkingen af te breken

Frédéric de Mévius, een telg van een van de Belgische families achter de bierreus AB InBev, stapt in het Britse bedrijf Polymateria. Zijn nieuwe fonds Planet First legt daar 15 miljoen pond (16,5 miljoen euro) voor op tafel.

Dat investeerde zopas 15 miljoen pond (16,5 miljoen euro) in het Britse bedrijf Polymateria. Dat chemiebedrijf ontwikkelde een procedé dat bij de productie van plastieken verpakkingen gebruikt kan worden en dat het plastiek biologisch afbreekbaar maakt. De verse middelen die Planet First aanbrengt zullen de internationalisering van Polymateria ondersteunen. Het bedrijf hoopt volgend jaar 30 miljoen pond (33 miljoen euro) omzet te realiseren.

Planet First verwerft een 'substantieel' minderheidsbelang in Polymateria en de Mévius komt in de raad van bestuur. Die zal worden voorgezeten door Marc Bolland (ex-CEO Marks & Spencer). Ook Simon Susman (ex-CEO retailgroep Woolworths) wordt er bestuurder. Polymateria is de tweede participatie van Planet First. Dat investeerde ook al in N+P, dat afval recycleert tot brandstof.