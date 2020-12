AB InBev-telgen stappen in Indiase matrassenkoning

De AB InBev-familie de Spoelberch stapt in de Indiase slaapkamerspecialist Wakefit.co naar aanleiding van diens jongste kapitaalronde. Ze krijgt een tiental procent van het bedrijf in handen.

Wakefit.co haalde onlangs 25 miljoen dollar (20,5 miljoen euro) op. Dat geld kwam vooral vaan de Belgische bierfamilie - via haar vehikel Verlinvest - en van de Amerikaanse investeringsreus Sequoia. Die zit al sinds 2018 in het kapitaal van de Indiase matrassenkoning.

Wakefit.co werd in 2015 opgericht. In 2018 kwam Sequoia aan boord om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Met het verse geld wil het nieuw markten aanboren. Vorig jaar boekte Wakefit.co een omzet van omgerekend 27 miljoen dollar. Dit jaar zou dat het dubbele zijn en voor 2023 mikt het management op zo'n 111 miljoen dollar inkomsten.

Na de kapitaalronde zullen de twee oprichters van het bedrijf iets meer dan 50 procent van de aandelen bezitten, Sequoia zo'n 32 procent en Verlinvest een tiental procent. De rest is in de handen van de medewerkers.

Verlinvest is met Wakefit.co niet aan zijn proefstuk toe in India. De Belgische investeerder is er al jarenlang actief en heeft onder meer participaties in Sula - het grootste wijndomein in India -, de sauzenproducent Veeba, de yoghurtspecialist Epigamia en het cosmeticaplatform Purplle.com. Het investeerde ook - samen met Sofina - in het bedrijf achter de snelgroeiende leerapp Byju's.