AB InBev-telgen werpen zich op wijnkurken en -capsules

Cobepa, een van de investeringsvehikels van de AB InBev-familie de Spoelberch, koopt de Italiaanse producent van wijnkurken en -capsules Enoplastic. Het is de eerste investering van Cobepa in Italië.

Hebt u er bij het ontkurken van een fles wijn ooit bij stilgestaan wie de kurk en de capsule erop heeft geproduceerd? Dat is vaak niet het wijndomein waar de wijn is gemaakt. Een wereldleider op dat vlak is Enoplastic. Het Noord-Italiaanse bedrijf maakt synthetische kurken, schroefdoppen, capsules en de bijbehorende zegels. Het bedrijf van de families Macchi, Kalin en Moglia heeft groeiplannen en zocht daar een partner voor.

Meerdere kandidaten dienden zich aan, onder meer investeringsfondsen uit Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. Maar de Belgische investeringsmaatschappij Cobepa haalde de buit binnen. Ze koopt voor een onbepaald bedrag 60 à 70 procent van de aandelen. De gedelegeerd bestuurders Michele Moglia en Samo Kalin herinvesteren aan de zijde van Cobepa in Enoplastic.

De portefeuille van Cobepa Enoplastic > wijnkurken, capsules (60-70%). BioAgilytix > biotech (meerderheid). Scalian > advies aan bedrijven (62%). Staci > logistieke diensten (80%). JF Hillebrand > transport van wijn en sterkedrank (58%). Carmeuse > kalkreus (20%). Van Oord > baggeraar (11%). HG > reinigingsproducten (70%). Socotec > zakelijke dienstverlener (67%). Babilou > crèches (20%). Le Pain Quotidien > bakkerij-restaurantgroep (30%). International SOS > bijstandverlening (14%). Carrières du Hainaut > steengroeves (50%). Princess Yachts > luxejachten (22%). Degroof Petercam > zakenbank (12%).

Wereldwijd heeft Enoplastic zes fabrieken (in Italië, de VS, Nieuw-Zeeland, Spanje, Australië en Frankrijk). Het exporteert zijn producten naar meer dan zestig landen. De groep was in 2017 goed voor een omzet van 78 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 18 miljoen. Vorig jaar zou de omzet geklommen zijn naar 85 miljoen.

Het is de eerste investering van Cobepa in Italië, maar niet de eerste in de drankbranche. De investeringsmaatschappij controleert (58%) al jaren JF Hillebrand, de wereldmarktleider in het transport van wijn en sterkedrank. Ook de familie Boël zit via haar beursgenoteerde holding Sofina aan boord bij die Duitse groep.

Achter Cobepa schuilen meerdere Belgische en Europese families, waaronder de AB InBev-familie de Spoelberch. Die controleert de Brusselse investeringsmaatschappij (57,6%) al jaren.

Sparflex

Het is niet de eerste keer dat telgen van de AB InBev-families investeren in synthetische wijnkurken, schroefdoppen en capsules. Twaalf jaar geleden stapten ze in de Franse specialist Sparflex. Dat gebeurde niet via Cobepa, maar via de holding Adrien Invest, waarachter meerdere telgen van de families de Pret, de Spoelberch en de Mévius zitten. Sparflex, wereldwijd aanwezig in tien productiesites, is goed voor een omzet van 100 miljoen euro.

De familie de Spoelberch is via Verlinvest - een ander vehikel - internationaal bijzonder actief in de drank- en voedingssector. Ze is onder meer eigenaar van Sula Vineyards, het grootste wijndomein in India. In Italië heeft Verlinvest de maker van tomatensauzen Mutti in portefeuille.