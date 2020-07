Ackermans & van Haaren investeert opnieuw in Indiaas zorgfonds

Ackermans & van Haaren (AvH) pompt 15 miljoen dollar (13,2 miljoen euro) in het investeringsfonds HealthQuad II, dat zich richt op de Indiase zorgsector.

Niet alleen de Belgische holding Sofina heeft haar vizier gericht op India, ook de Antwerpse investeringsgroep AvH laat die immense markt niet links liggen. Voor de tweede maal op rij wordt AvH een van de belangrijkste investeerders in HealthQuad, een investeringsfonds dat jonge Indiase bedrijven uit de medische sector financieel ondersteunt.

In een nieuwe kapitaalronde heeft het tweede fonds van HealthQuad voorlopig 68 miljoen dollar opgehaald, waarvan AvH 15 miljoen dollar voor zijn rekening neemt. Andere partners in het fonds zijn de Amerikaanse farmagigant Merck, het pensioenfonds Teachers Insurance and Annuity Association of America en het Zweedse overheidsvehikel Swedfund. HealthQuad is opgericht door François de Borchgrave en Charles-Antoine Janssen, twee telgen uit adellijke Belgische families. Charles-Antoine Janssen is bestuurder bij UCB, en zoon van Daniel baron Janssen, de gewezen CEO van UCB en Solvay.

Groeiende middenklasse

De belangstelling van investeerders voor de Indiase zorgsector hoeft niet te verbazen. De verwachting is dat de sector de komende vijf jaar met gemiddeld 12 procent per jaar groeit tot 340 miljard dollar in 2025. De middenklasse in India neemt snel toe, waardoor steeds meer Indiërs hun inkomen zien stijgen en toegang krijgen tot een ziektekostenverzekering.