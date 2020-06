Amerikanen betalen kwart miljard voor Vlaamse pallettenspecialist

Contraload is gespecialiseerd in kunststoffen palletten en boekte vorig jaar 46 miljoen euro omzet.

De Amerikaanse groep Tosca lijft de Vlaamse pallettenspecialist Contraload in. Het prijskaartje loopt volgens onze informatie op tot meer dan 250 miljoen euro. De investeringsfondsen Down2Earth en Gimv passeren langs de kassa.

Contraload is gespecialiseerd in de verhuur van kunststoffen palletten, containers voor vloeistoffen en bulk en tussenlagen voor het stapelen van blikjes, flesjes en drankkartons op palletten. Het is Europees marktleider in het poolen van die ladingdragers. Contraload verhuurt ze, maar laat ze ook ophalen, reinigen, herstellen en recycleren. Het beheert er bijna 3 miljoen. De klanten van het Antwerpse bedrijf zijn onder meer reuzen uit de consumentengoederensector zoals Unilever en Nestlé.

Het bedrijf werd 16 jaar geleden opgericht door Sylvain Naets en Jesse Sels. In 2014 kocht Down2Earth bijna de helft van de aandelen. Twee jaar later stapte ook Gimv in het kapitaal. De twee zijn geen onbekenden voor mekaar: drie van de vier vennoten die Down2Earth oprichtten (Alain Keppens, Peter Kloeck en Wouter Verlinden) zijn voormalige Gimv-medewerkers.

Internationalisering

Samen met zijn twee financiële aandeelhouders internationaliseerde Contraload fors. Het heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en Turkije. In 2018 kocht het zijn Britse sectorgenoot Packaging Logistic Services. Dankzij die overname kon het Antwerpse bedrijf zijn aanbod verbreden en de hand leggen op wascentrales.

55 miljoen Omzet Contraload stevent dit jaar af op een omzet van 55 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen.

Dat vertaalde zich in een jaarlijkse organische omzetgroei van 20 procent. Toen Down2Earth instapte, boekte Contraload 19 miljoen euro omzet. Vorig jaar was dat 46 miljoen. Dit jaar stevent het af op 55 miljoen. Met een verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) van zo’n 20 miljoen voor 2020 is Contraload bijzonder rendabel. De coronacrisis heeft Contraload niet van het groeipad doen afwijken. 'Er waren de jongste maanden piekmomenten (maart, juni) en dalmomenten (april, mei), maar globaal gezien hebben we de voorbije maanden een recordaantal contracten getekend', zegt CEO Jesse Sels.

Trackrecord

Dat trackrecord viel op bij Contraloads Amerikaanse sectorgenoot Tosca, een portefeuillebedrijf van het investeringsfonds Apax. Na maanden onderhandelen legt Tosca de hand op het bedrijf uit Aartselaar. Het prijskaartje wordt niet bekendgemaakt. Maar Tosca betaalt volgens onze informatie meer dan tien keer de verwachte ebitda van Contraload voor dit jaar. Lees: Contraload wordt bij de deal (schulden incluis) gewaardeerd op meer dan 250 miljoen euro.

Contraload in vijf data 2004: oprichting. 2006: Nederlandse logistieke groep Kloosterboer wordt meerderheidsaandeelhouder. 2014: Down2Earth koopt Kloosterboer uit. 2016: Gimv komt aan boord, naast Down2Earth en het management. 2020: Tosca koopt Contraload.

Dankzij de overname zet Tosca in een klap een grote stap op de Europese markt. En het vervolledigt zijn gamma: de Amerikaanse groep werkt met retailers, terwijl Contraload met de toeleveranciers van ingrediënten en verpakkingen aan de consumentenbedrijven werkt. ‘We gaan zowel de last mile als de first mile bedienen’, vat Sels het samen. Tosca is met een omzet van meer dan 300 miljoen dollar enkele maten groter dan Contraload.