AvH gunt belegger alsnog dividend

Ondanks een winsthalvering in het eerste halfjaar betaalt de Antwerpse investeringsgroep zijn aandeelhouders eind dit jaar bruto 2,32 euro per aandeel.

Ackermans & van Haaren ontsnapt niet aan de coronacrisis.

De holding zag zijn nettowinst, exclusief kapitaalmeerwaarden, in het eerste halfjaar halveren van 104 miljoen tot 56,3 miljoen euro. Per aandeel zakt de winst van 6,43 naar 1,70 euro.

Het is voor de economie het meest turbulente en volatiele jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Jan Suykens CEO van AvH

Topman Jan Suykens telt niettemin dat de gediversifieerde portefeuille veerkracht toont in voor de economie 'het meest turbulente en volatiele jaar sinds de Tweede Wereldoorlog'.

Het orderboek van baggeraar DEME is nooit dikker geweest en de priv├ębanken Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co kregen een extra 2 miljard euro in beheer.

Vooruitzichten

De CEO verwacht beterschap in de tweede jaarhelft en blikt voor het volledige boekjaar vooruit op een 'solide' nettowinst. Na het eerste kwartaal, in mei, voorzag Suykens in zijn vooruitzichten een 'substanti├źle' winst.

'Als teken van vertrouwen' keert AvH in het slotkwartaal van 2020 een interimdividend (over boekjaar 2019) uit van (bruto) 2,32 euro per aandeel - even veel als vorig jaar. De voorbije maanden rees onduidelijkheid over de uitkering.

Van de European Systemic Risk Board (ESRB) mogen banken dit jaar geen dividenden betalen. AvH besliste daarop de winst over 2019 in huis te houden. De investeringsgroep hield wel de optie van een interimdividend open. Die optie wordt nu gelicht. De aanbeveling van de ESRB heeft geen betrekking op de controlerende aandeelhouders van banken.

Investeringskansen