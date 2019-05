Avantium haalt winst PMV onderuit

De Vlaamse publieke investeerder PMV boekte vorig jaar tien keer minder winst dan in 2017. De minwaarde op het biochemiebedrijf Avantium is daar in grote mate verantwoordelijk voor.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is de investeringsarm van de Vlaamse overheid. Ze neemt participaties in bedrijven, maar verleent ook leningen en waarborgen.

Vorig jaar maakte ze 3,9 miljoen euro winst, tegenover bijna 36 miljoen het jaar ervoor. 'We vinden dat niet goed genoeg. We maken voor het zesde of zevende jaar op rij winst, maar we streven een hoger cijfer na', zeg Michel Casselman, de CEO van PMV.

Boekhoudnormen

Casselman verklaart de grote schommeling in de winst doordat PMV zijn rekeningen volgens de Belgische boekhoudnormen opstelt. 'We rekenen niet-gerealiseerde minwaarden mee, maar meerwaarden telkens pas als ze gerealiseerd zijn.'

De nettominwaarden lagen vorig jaar met 44 miljoen euro bijna vier keer hoger dan het jaar ervoor. Meer dan een kwart van de minwaarden is te wijten aan Avantium, het biochemiebedrijf waarin PMV een participatie van bijna 9 procent aanhoudt. Avantium trok naar de beurs tegen 11 euro per aandeel. Twee jaar later staat het aandeel te verkommeren rond 2,6 euro. De rest van de minwaarden is verspreid over vele andere participaties.

Er is een kering in het sentiment. Het gaat allemaal wat minder vlot. Er is meer voorzichtigheid. Michel Casselman CEO PMV

Voelt PMV dan, via de bedrijven in portefeuille, de eerste tekenen van een groeivertraging? 'Het sentiment keert. Het gaat allemaal wat minder vlot. Er is meer voorzichtigheid', zegt Casselman.

De nettominwaarden van PMV konden gecompenseerd worden door de meerwaarde op de verkoop van een pakket aandelen Argenx - 28 miljoen euro op een totaal van 32 miljoen gerealiseerde meerwaarden.

Newtec-effect

Het resultatenplaatje zal er voor het boekjaar 2019 allicht helemaal anders uitzien, 'want PMV is al met de borstel door de minwaarden geweest', aldus Casselman. Bovendien zal er dit jaar een bijzonder positief 'Newtec-effect' zijn. PMV was de hoofdaandeelhouder (26%) van dat pas verkochte satellietcommunicatiebedrijf. Dat viel enkele weken geleden in Singaporese handen voor 250 miljoen euro. De verkopende aandeelhouders, waaronder PMV, streken een totale meerwaarde op van ongeveer 200 miljoen.