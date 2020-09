Belgen pompen honderden miljoenen in investeringsreus

Sausfabrikant Devos & Lemmens was een van de succesvolste participaties van CVC in België.

De investeringsreus CVC zet een megafonds op om bedrijven met internationale ambities op te kopen.

Belgische beleggers hebben enkele honderden miljoenen euro gepompt in het jongste fonds van de investeringsreus CVC, vernam De Tijd. Die haalde in volle coronacrisis 22,2 miljard euro op. Dat is, ter vergelijking, evenveel als de beurswaarde van de farmagroep UCB.

CVC heeft ook enkele tientallen Belgische institutionele en familiale beleggers overtuigd in het fonds te stappen. Om wie het gaat, is niet bekend.

Gewapend met 22,2 miljard gaat CVC op zoek naar overnamedoelwitten: bedrijven met een ondernemingswaarde tussen 250 miljoen en 2,5 miljard euro die de ambitie hebben Europees en wereldwijd door te groeien tot de top.

Succes

In ons land lukte dat al bij Continental Foods (bekend van Devos & Lemmens en Royco), de verlichtingsketen Massive, de omheiningsreus Betafence en Bpost. CVC stapte na enkele jaren met succes uit die bedrijven, via een verkoop of een beursgang. Het is in ons land nog eigenaar van de producent van aluminiumprofielen Corialis. En het Brusselse CVC-kantoor is de drijvende kracht achter de heropstanding van de hars- en composietenproducent Aliancys AOC tot wereldmarktleider en van het speciaalchemiebedrijf AnQore tot Europese nummer twee.

De miljarden stromen niet alleen naar CVC. Investeringsfondsen profiteren van de nulrente en van de zoektocht van beleggers naar rendement om massa’s cash in te zamelen. Ze hadden eind 2019 wereldwijd 4.500 miljard dollar op de bankrekening staan.

Belgen

CVC heeft meerdere linken met België. Geert Duyck en Steven Buyse zijn er managing partner, Duco Sickinghe (ex-CEO Telenet) en Johnny Thijs (ex-CEO Bpost) adviseur.