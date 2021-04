Belgen zetten zitzakmaker Fatboy in etalage

Het Belgische investeringsfonds Vendis zoekt een koper voor zijn meerderheidsbelang in de Nederlandse zitzakmaker Fatboy. Dat vernam De Tijd.

Het verkoopproces zit volgens onze informatie nog in een pril stadium. Vendis mandateerde het fusie- en overnamehuis Lincoln International om de verkoop in goede banen te leiden.

Fatboy werd in 2002 opgericht door Alex Bergman en is vooral bekend voor zijn zitzakken, maar maakt ook al jarenlang opblaasbare ligzakken (onder de naam Lamzac), verlichtingsartikelen, tafels, banken, stoelen en hangmatten. Het bedrijf zou goed zijn voor een omzet van ongeveer 50 miljoen euro. Toen Vendis instapte, bedroeg de omzet zo'n 20 miljoen euro.

Vendis investeerde vier jaar geleden in het bedrijf via zijn tweede fonds, dat gespekt is met een kapitaal van 180 miljoen euro. Het Belgische investeringsfonds werkte voor de overname samen met het management en Richard den Hollander (ex-United Biscuits, ex-Pepsico), die als CEO werd aangesteld. Vendis bezit het overgrote deel van de aandelen van het bedrijf uit 's Hertogenbosch. De rest van het kapitaal zit in de handen van den Hollander. Oprichter Alex Bergman, die na de overname door Vendis creatief directeur werd, zou eveneens nog een kleine participatie bezitten.

De investering van de Vendis in Fatboy was destijds opmerkelijk, omdat de Vlaamse investeringsmaatschappij Mitiska - waar Vendis uit voorsproot en waar een groot deel van het Vendis-team van komt - al eens in Fatboy investeerde. Mitiska kocht in 2008 een derde van de aandelen. Zes jaar later verkocht het vehikel van retail-investeerder Luc Geuten zijn aandelen in de Nederlandse zitzakmaker weer met verlies.

Fatboy wordt de tweede exit van Vendis dit jaar. Het fonds verkocht eind januari al zijn participatie in het Nederlandse damesmodemerk Humanoid aan een van de managers van het bedrijf. Vendis investeerde parallel ook in SoLow, een Nederlandse retailer met een aanbod van feestartikelen, hobby- en knutselspullen. En het ondersteunde de groeiplannen van ECOstyle, een internationaal merk van duurzame producten voor tuin en dier.

In Vendis' portefeuille zitten verder onder meer de Nederlandse specialist in zwangerschapskleding en babymode Noppies, het Nederlandse kledingmerk Petrol Industries, de meubel- en badkamerspecialist X2O/Overstock en Kamera Express, de marktleider in foto- en videoapparatuur in de Benelux.

Mitiska

Vendis Capital werd twaalf jaar geleden opgericht door het voormalige management van de retailholding Mitiska. Dat was in een ander tijdperk de holding achter de schoenenketen Brantano, de speelgoedketen Fun en de outdoorketen A.S. Adventure.

De Vendis-fondsen focussen op de Europese consumentensector en fabrikanten van merkartikelen in de Benelux, Frankrijk, de Duitstalige landen en Scandinavië. Vendis II, waaronder Fatboy valt, werd in 2016 opgericht en telt onder meer het Europees Investeringsfonds (EIF) en de holding van de familie Colruyt (Korys) onder zijn aandeelhouders. Ook Morgan Stanley Alternative Investment Partners - dat institutionele en superrijke beleggers bijstaat voor hun investeringen - stapte in.