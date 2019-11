Belgisch dakfonds voor groeibedrijven tankt 65 miljoen extra

Het Belgian Growth Fund werd in de steigers gezet door de voormalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Het moet Belgische bedrijven helpen financieren die op zoek zijn naar grote kapitaalinjecties, vanaf pakweg 15 à 20 miljoen euro. Het fonds doet dat niet door rechtstreeks in die bedrijven te investeren, maar door geld beschikbaar te maken voor gespecialiseerde investeringsfondsen.

Het fonds startte eerder dit jaar met 213 miljoen euro aan toegezegde middelen. In een tweede closing wordt dat nu met 65 miljoen opgetrokken tot 278 miljoen euro. Dat komt in de buurt van de 300 miljoen die bij de lancering als doelstelling was vooropgezet. De komende maanden moeten er nog middelen bijkomen.