Belgisch durffonds zit op Deliveroo-goudmijn

De Belgische durfkapitalist Hummingbird stapte vier jaar geleden al in de Britse maaltijdbezorger.

Deliveroo sloeg vrijdag een grote vis aan de haak: de Amerikaanse internetreus Amazon komt bij een kapitaalronde van 450 miljoen pond (515 miljoen euro) aan boord bij de Britse maaltijdbezorger.

Die heeft via het durffonds Hummingbird Ventures ook een Belgisch tintje. Hummingbird participeert niet aan de huidige kapitaalronde, maar de Belgische durfkapitalist zit via het fonds Hummingbird Opportunity Fund al enkele jaren in het kapitaal van Deliveroo.

De Belgische investeerder stak geld in de Londense start-up bij zijn tweede kapitaalronde (25 miljoen dollar) in 2015. Enkele maanden later legde het Belgische fonds opnieuw geld op tafel naar aanleiding van de vierde geldinzameling van Deliveroo. De maaltijdbezorger haalde toen 100 miljoen dollar op. Dat jaar realiseerde Deliveroo 18 miljoen pond omzet. In 2017 was dat gegroeid tot 277 miljoen pond.

Volgens onze informatie investeerde Hummingbird in totaal minder dan 8 miljoen dollar in Deliveroo tegen een waardering van minder dan 100 miljoen dollar. Het is een van de grootste investeringen van het fonds, dat (heel) jonge groeibedrijven financiert. Ter vergelijking: anderhalf jaar geleden bedroeg de waardering van het snelgroeiende Deliveroo al 2 miljard dollar (1,79 miljard euro). Bij de huidige operatie wordt officieus gewag gemaakt van een waardering van 3 à 4 miljard dollar.

Decennium

Hummingbird wordt vanuit Londen geleid door zijn oprichter, de Vlaamse investeerder Barend Van den Brande. De durfkapitaalgroep viert volgend jaar haar tienjarig bestaan. Het Opportunity Fund buiten beschouwing gelaten, is ze toe aan haar derde fonds. In 2017 verzamelde dat fonds een oorlogskas van 95 miljoen dollar voor investeringen in jonge techbedrijven. Het heeft behalve een vestiging in Gent ook standplaatsen in Londen en Istanboel en investeert tot in Brazilië, Mexico, Nigeria en de VS.

Vorig jaar sloeg Hummingbird een grote slag naar aanleiding van de verkoop van de Turkse start-up Gram, de maker van virale smartphonegames als '1010!' en 'Merge Dragons!'. Die werd opgeslorpt door Zynga, het in San Francisco gevestigde bedrijf achter sociale games als 'Farmville' en 'Words With Friends'. Het Belgische 'kolibriefonds' verdiende in zes jaar tijd 75 keer zijn investering terug.