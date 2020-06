Belgisch fonds casht kwart miljard op Turkse techdeal

De Amerikaanse online gamegigant Zynga legt 1,8 miljard dollar op tafel voor zijn Turkse sectorgenoot Peak, bekend van het spelletje Toy Blast. Dankzij de deal rinkelt de kassa ook in België want Hummingbird Ventures was een grote aandeelhouder van Peak.

Toen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vorig jaar in oktober tijdens het debat over zijn regeerverklaring op zijn smartphone zat te tokkelen, klonk er kritiek dat hij 'Angry Birds' zat te spelen. Maar de regeringsleider was in werkelijkheid bezig met een andere app: Toy Blast. Dat is een zeer verslavend puzzelspelletje waar met bommen en raketten gekleurde blokjes moeten worden weggeklikt.

Jambon is niet de enige die toen in de ban was van het spel. Wereldwijd zijn er al 200 miljoen mensen die het spel hebben gedownload. Een bijna identieke kopie ervan, Toon Blast, telt meer dan 100 miljoen spelers. Die spellen zijn in principe gratis te spelen, maar heel wat spelers geven graag enkele euro's uit om sneller te vorderen in het spel. Beide titels werden dan ook een aantrekkelijke goudmijn voor de ontwikkelaar: vorig jaar al werd de grens van 1 miljard dollar inkomsten overschreden.

Die ontwikkelaar is het Turkse Peak Games dat een honderdtal werknemers telt. Het bedrijf dat in 2010 werd opgericht door Sidar Sahin, bracht Toy Blast in 2015 op de markt. Twee jaar later verkocht het een kaartspelletje aan de Amerikaanse spelletjesgigant Zynga voor 100 miljoen dollar in contanten. Dat was toen al een schot in de roos voor het jonge bedrijf uit Istanbul.

Farmville

Nu legt datzelfde Zynga 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro) op tafel om Peak Games volledig in handen te krijgen, de helft in cash, de helft in aandelen. Met de overname kan Zynga , dat wereldwijd bekend werd met het boerderijspel Farmville, zijn aanbod aan onlinegames uitbreiden met twee hits.

Belgen

De transactie heeft ook een belangrijk Belgisch luik. Hummingbird Ventures van Barend Van den Brande is met zijn twee fondsen een grote aandeelhouder van Peak Games en bezit ruim 15 procent en zal ongeveer 237 miljoen dollar opstrijken in deze deel. Die bedragen zijn een veelvoud van de investering die Hummingbird deed in het bedrijf: 4,6 miljoen euro.

Hummingbird heeft actief meegewerkt aan de overname: het had een bestuurder bij Peak Games en was een belangrijke partij aan de onderhandelingstafel. Beide partijen kennen elkaar. Zynga kocht in 2018 ook al Gram Games, een ander gamebedrijf waar Hummingbird in investeerde.

Van den Brande

Hummingbird, dat geleid werd door Barend Van den Brande, de zoon van voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande, profiteert nu van de strategie om al vroeg de vleugels buiten België of West-Europa uit te slaan. Het investeert al jarenlang in technologiebedrijven in Turkije, het Midden-Oosten en zelfs in Noord-Afrika. De instap in Peak Games dateert van ruim een decennium geleden.