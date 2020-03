Belgisch investeringsfonds 9.5 Ventures haalt nog eens 10 miljoen op

CEO John Porter van Telenet neemt deel aan een virtuele shootout in The Park, het VR-pretparkenbedrijf dat samen met 9.5 Vebtures werd opgericht.

9.5 Ventures, een durfkapitaalfonds dat grote bedrijven helpt innovatieve start-ups uit te bouwen, heeft in snel tempo zijn maximumkapitaal opgehaald. Elisa Vlerick gaat aan de slag bij het fonds.

9.5 Ventures werd in 2017 opgericht (toen nog als 9.5 Magnitude) door enkele ondernemers die het idee van ‘corporate venturing’ in ons land in de praktijk wilden brengen. Het fonds werkt nauw samen met grote bedrijven om op zoek te gaan naar een schaalbaar zakelijk initiatief en een geschikt managementteam om het uit te voeren. 9.5 Ventures treedt op als co-investeerder voor een periode van meerdere jaren.

35 miljoen euro opgehaald Nadat 9.5 Ventures in november had gemeld dat het 25 miljoen euro had opgehaald, zit het daar nu alweer 10 miljoen boven.

De formule slaat aan bij lokale investeerders: nadat het fonds in november had gemeld dat het 25 miljoen euro had opgehaald, zit het daar nu alweer 10 miljoen boven. ‘Daarmee zitten we aan ons statutair maximum, waarbij we nog een paar kleine tickets vrijhouden voor techondernemers die mee willen investeren en onze start-ups mee willen besturen’, zegt general manager Pieter Van de Velde.

Onder de financiers van 9.5 Ventures zitten institutionele partijen, zoals de investeringsmaatschappij LRM, Vlaamse ondernemersfamilies zoals de Vlericks en de Bostoens, en ondernemers. ‘In deze laatste ronde is ook een grote Luxemburgse familie toegetreden’, zegt Van de Velde. Een dochter van ondernemer Philippe Vlerick, Elisa Vlerick, is overigens toegetreden tot het management van 9.5 Ventures.