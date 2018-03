Belgische beau monde heeft Indiaas goud in handen

De Indiase start-up Byju is voortaan een ‘unicorn’, een techbedrijf met een waardering van 1 miljard dollar. De Belgische families Boël (Sofina), de Mévius en de Spoelberch (AB InBev) zitten mee in het kapitaal.

MICHAËL SEPHIHA

Wie internet zegt, denkt niet meteen aan traditionele Belgische families zoals de Boëls (Sofina) of de AB InBev-families de Mévius en de Spoelberch (Verlinvest). Maar die discrete families investeren al jaren in internetbedrijven, e-commerce en start-ups.

Via hun investeringsvehikels Sofina en Verlinvest richten ze hun pijlen onder meer op India. Sofina investeerde er in de e-commercebedrijven Myntra, Freecharge en Flipkart, het Indiase Amazon. Het bouwde ook een participatie op in het Indiase kabel- en internetbedrijf ACT, zeg maar het Indiase Telenet.

Verlinvest heeft er meer mature participaties, waaronder de specerijenspecialist Veeba, het wijndomein Sula en de restaurantketen Cuisine Asia. Maar het belegde er ook in technologie. Onder meer in Xseed, een start-up die softwareplatformen maakt voor kleuters en kinderen uit de eerste jaren van de lagere school.

Leerapp

De twee Belgische spelers hebben er één investering gemeen: Byju. Met die leerapp kunnen leerlingen via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op toelatingsexamens.

65 miljoen Byju haalt al veel inkomsten binnen. In het boekjaar 2017-2018 zou de omzet van de Indiase scale-up moeten uitkomen op omgerekend 65 miljoen euro.

Sofina stapte twee jaar geleden in Byju en bezit zo’n 10 procent van de aandelen. Verlinvest investeerde begin vorig jaar in de scale-up uit Bangalore. Byju werd bij die kapitaalronde in maart vorig jaar gewaardeerd op 600 miljoen dollar. Maar bij een kleinere kapitaaloperatie eind vorig jaar was die waardering al opgeklommen tot meer dan 1 miljard dollar, vlooide de Indiase zakenkrant Economic Times uit. Byju is nu een eenhoorn (unicorn), een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Slechts tien Indiase internetspelers deden het Byju voor. De grootste is Flipkart, dat eind vorig jaar 11,6 miljard dollar waard was. Sofina bezit zo’n 2 procent van het Indiase Amazon.

Byju, opgericht in 2011 en genoemd naar de voornaam van haar oprichter, haalt al heel wat inkomsten binnen. De app heeft 15 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie 900.000 betalende. In het boekjaar 2017-2018 zou de omzet van de scale-up moeten uitkomen op omgerekend 65 miljoen euro.

Byju zou over 2017-2018 ook voor het eerst over een volledig jaar winst moeten boeken. De scale-up is al aanwezig in India en in het Midden-Oosten, maar heeft uitbreidingsplannen naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Afrika, en opende onlangs een kantoor in Los Angeles.

Sequoia

De internetparticipaties van Sofina en Verlinvest liggen niet enkel in India. Sofina investeert al decennia in Silicon Valley. Het doet dat niet rechtstreeks, maar via investeringsfondsen. Een daarvan is het legendarische Sequoia Capital, dat sinds begin jaren 70 in ruim 250 bedrijven stapte. De Brusselse holding zat via Sequoia op de eerste rij bij Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter en WhatsApp. Toen die berichtendienst vier jaar geleden voor 19 miljard dollar door Facebook werd opgeslorpt, plukten ook de Boëls daar de vruchten van.