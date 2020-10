Belgische durfkapitalisten huldigen iSTAR Medical, Cegeka en Destiny

De Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) reikt de awards voor de derde keer uit. Noodgedwongen gebeurde dat dit jaar volledig digitaal. De prijzen gaan naar Belgische ondernemingen die met de steun van durfkapitaal- of investeringsfondsen een opmerkelijk groeitraject aflegden.

In de categorie durfkapitaal (venture) gaat de onderscheiding naar iSTAR Medical. Het biotechbedrijf uit Waver, dat een klein implantaat ontwikkelde voor de behandeling van glaucoom, haalde vorig jaar in twee operaties 32 miljoen euro op. Het geld kwam onder meer van de bestaande aandeelhouders, maar ook van Gimv, BNP Paribas Fortis en het Duitse Earlybird. De andere genomineerden waren PDC Pharmaline en Unifly.

Cegeka krijgt de award in de categorie groei (Growth) en versloeg Cluepoints en OncoDNA. De Limburgse IT-groep zette de jongste jaren een stevig groeiparcours neer, daarin gesteund door de investeringsmaatschappij Gimv. Dit jaar kocht Cegeka onder meer de Nederlandse dataspecialist Finavista en het Waalse Gridmax.

In de categorie buy-out gaat de prijs naar de deal rond Destiny. Het bedrijf dat de brug slaat tussen telecom en IT kwam eind vorig jaar in de handen van het investeringsfonds Apax. De broers Daan en Samuel De Wever behielden na de transactie minder dan 30 procent van de aandelen.